Váratlan fordulat – rendkívüli tájékoztatót tartott a Kutyapárt

Bár sokan azt várták, hogy a csütörtök délutáni, rendkívülinek meghirdetett sajtótájékoztatón az MKKP bejelenti a visszalépését, de nem húzták meg a vártat, helyette inkább a teljesen váratlant: elkezdtek politizálni – számolt be az Index.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt következetesen és folyamatosan viszi – és elmondásuk szerint vinni is fogja – azokat az ügyeket, amelyek nem 50+1 százalékosak, és amelyekről egyik nagy populista párt sem mert beszélni a kampányban –, úgymint az okos drogpolitika, a lakhatás alapjoga, a hajléktalanság kérdése, a civil és egyházi egyenjogúság, az arányos választási rendszer, a női és LMBTQ egyenjogúság, az igazságos adórendszer, a valódi részvételiség.

„2026-ban egyetlen liberális, szolidáris értékeket képviselő pártnak van esélye bejutni a parlamentbe és ez az MKKP” – kezdte a sajtótájékoztatót Szabó Márton, alias Csoki. „Nem várhat négy évig a legelesettebbek védelme, a szexuális kisebbségek képviselete, a szólás és sajtószabadság képviselete, az utcai politizálás, az alulról szerveződő, civil kezdeményezések képviselete, az átláthatóság megkövetelése. Nem tehetjük félre az elveinket és sokan nem is akarjuk” – tette hozzá.

Kitért rá, hogy közben nem feledkeztek meg a fő célról és a legnagyobb fenyegetettségről sem: a kutyák szerint valódi rendszerváltásra van szükség ahhoz, hogy alapvető értékeink és azok keretei megmaradjanak. „Magyarország jelenleg még az Európai Unió tagja – de ez egyre kevésbé tűnik magától értetődőnek” – zárta sorait.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt sajtótájékoztatóján három konkrét ügyön keresztül mutatta be, mi forog kockán: a korrupció elleni fellépés, a fiatalok jövője és a magyar állampolgárok pénzügyi biztonsága. Az üzenetük dióhéjban: ha nem akarjuk, hogy egy Fidesz–Mi Hazánk tengely lassan kisodorja Magyarországot az Európai Unióból, akkor el kell menni szavazni – és szükség van a Kutyapártra a parlamentben – olvasható egyebek mellett.

Az MKKP azon a véleményen van, hogy most dől el, merre megy az ország, ugyanis ez a három ügy ugyanarról szól:

korrupció vagy elszámoltathatóság

elszigetelődés vagy európai integráció

bizonytalanság vagy kiszámítható jövő.

Véleményük szerint „Magyarország még az Európai Unió tagja, de ez nem garantált állapot”. A kérdés mindössze annyi, hogy „bent maradunk vagy lassan kisodródunk?”

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint a válasz a választók kezében van, ezért bíztatnak mindenkit, hogy elmenjen szavazni. És ezért tartják mindennél fontosabbnak, hogy legyen a parlamentben olyan erő, amely amellett, hogy következetesen kiáll azok mellett az ügyek mellett, amelyek nem 50+1 százalékosak, egyértelműen állást foglal az európai értékek mellett.