Futár egy kézbesítendő csomaggal.
Nyitókép: Pexels

Rejtélyes, átverős csomagot kapott több debreceni lakos is

Infostart

A titokzatos küldemények utánvéttel érkeznek az áldozatokhoz, akik akár át is vehetik, ha éppen pont csomagot várnak. Azonban ez nem több, mint átverés, és már többen be is ugrottak neki.

Egy debreceni lakos arról számolt be egy helyi érdekeltségű csoportban, hogy az egyik futárszolgálat futára egy rejtélyes, utánvétes csomagot hozott neki – írja a haon.hu.

A küldemény közel 20 ezer forint lett volna, azonban az illető nem vette át. Mint később kiderült, nem egyedülálló az esete.

A bejegyzésre több mint száz reakció és komment érkezett. Többen is jelezték, hogy hozzájuk is érkezett hasonló, rejtélyes csomag. Volt, aki visszaküldte, más viszont átvette, mert valóban várt egy rendelést. A kibontás után azonban kiderült, hogy nem a várt terméket kapták – írja a megyei lap.

„Nekem egy boszorkánykalap volt benne! Nem kaptam róla semmilyen értesítést, csak hívott a futár, hogy csomagom érkezett. Másik csomagot is vártam, ezért nem gyanakodtam az ár hallatán, pedig utólag már egyértelmű, hogy valami nem stimmelt. Azóta érkezett még egy ilyen csomag, amiről szintén nem kaptam értesítést, azt már nem vettem át” – írta az egyik hozzászóló.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban
Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0

Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0

A két keddi idegenbeli győzelem után meglepetésre a Barcelona is két góllal kikapott otthon az Atletico ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok, amiért az ellenfelük, a PSG volt az egyetlen pályaválasztó csapat a BL-negyeddöntők első körében, amely hazai pályán győzni tudott. A Liverpool végig alárendelt szerepet játszott, Szoboszlait és Kerkezt is lecserélték. A visszavágók jövő kedden lesznek.
 

Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Egy napot sem bírt ki az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Trump says US forces to stay in place until Iran fully complies with 'real agreement'

Trump says US forces to stay in place until Iran fully complies with 'real agreement'

