Rejtélyes, átverős csomagot kapott több debreceni lakos is

Egy debreceni lakos arról számolt be egy helyi érdekeltségű csoportban, hogy az egyik futárszolgálat futára egy rejtélyes, utánvétes csomagot hozott neki – írja a haon.hu.

A küldemény közel 20 ezer forint lett volna, azonban az illető nem vette át. Mint később kiderült, nem egyedülálló az esete.

A bejegyzésre több mint száz reakció és komment érkezett. Többen is jelezték, hogy hozzájuk is érkezett hasonló, rejtélyes csomag. Volt, aki visszaküldte, más viszont átvette, mert valóban várt egy rendelést. A kibontás után azonban kiderült, hogy nem a várt terméket kapták – írja a megyei lap.

„Nekem egy boszorkánykalap volt benne! Nem kaptam róla semmilyen értesítést, csak hívott a futár, hogy csomagom érkezett. Másik csomagot is vártam, ezért nem gyanakodtam az ár hallatán, pedig utólag már egyértelmű, hogy valami nem stimmelt. Azóta érkezett még egy ilyen csomag, amiről szintén nem kaptam értesítést, azt már nem vettem át” – írta az egyik hozzászóló.