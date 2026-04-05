2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Szijjártó Péter: visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást!

„Ma húsvét vasárnap van. Ha van olyan nap, aminek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, akkor ez a mai. Ehhez képest nem régen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Ez az a vezeték, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja

– tette hozzá. Megjegyezte, „itt az elmúlt napokban, hetekben volt minden, az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén, és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett”.

„Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként” – mondta. Hozzátette, „mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat.”

A miniszter megjegyezte,

„ha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt, Magyarországon.”

„Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 21:40
Szabotázs a Török Áramlat ellen és Citadella-avató az év eddigi legmelegebb napján – a nap hírei
2026. április 5. 21:00
Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait
