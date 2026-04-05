Szabotázs a Török Áramlat ellen és Citadella-avató az év eddigi legmelegebb napján – a nap hírei

Katonai védelem alá helyezi a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát a kormány, miután robbanószergyanús tárgyakat találtak a szerb-magyar gázvezeték közelében. Orbán Viktor kormányfő azután hívta össze a védelmi tanácsot, hogy előzőleg a szerb elnökkel egyeztetett. Aleksandar Vucic arról számolt be, hogy Magyarkanizsánál a Vajdaságban találtak nagyerejű robbanóanyagot a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében. Szijjártó Péter kiemelte: az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónok tucatjaival a Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat vezetéket Oroszország területén, és most szerinte ezen ukrán támadások sorába illeszkedik bele a szerbek által meghiúsított terrortámadás.

Ukrajnának semmi köze nincs a szerbiai robbanóanyagos akcióhoz – közölte az ukrán külügyi szóvivő. Heorhij Tihi az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette: Kijev határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekötni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal. Hozzátette: a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy haladéktalanul tájékoztassa őt a szerbiai fejleményekről.

A túlélés világbajnokainak nevezte a magyarokat a miniszterelnök a felújított Citadella átadóünnepségén tartott beszédében.Orbán Viktor úgy fogalmazott: korábban ez volt az elnyomás épülete, ma pedig a szabadság bástyája. A kormányfő a Gellérthegyen beszélt arról is: ma visszaadhatták az embereknek Budapest leglátványosabb helyszínét. A Citadellánál 2020 őszén indult beruházás zárásaként az egykori elzárt erőd nyitott, akadálymentesített közösségi térré és turisztikai központtá alakult át. A Citadella megújulása alkalmából még Húsvéthétfőn is ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.

Húsvétvasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja. A HungaroMet adatai szerint nagy területen melegedett 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete. Az északnyugati vidékeken 25 fokot is közelítette.Vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, ott csak 16 fok volt.

Húsvét az egész életünket mássá teszi, és segít, hogy boldogok legyünk – hangsúlyozta Erdő Péter, esztergom-budapesti érsek. A bíboros húsvét hajnalán hangüzenetben szólt a hívekhez, kiemelve: az ünnep azt hirdeti, hogy van túlvilág, és Jézus ma is erőt ad az embereknek. Hozzátette, a keresztények feladata, hogy ezt az üzenetet továbbadják a világnak. Erdő Péter békét kívánt minden embernek, és köszönetet mondott a felépülését segítő imákért és támogató üzenetekért.

Imavirrasztást hirdetett meg a békéért április 11-re XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő húsvétvasárnapi beszédében a Szent Péter-bazilikában mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához. XIV. Leó vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét. Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit.

Ismét Irán infrastruktúrájának bombázásával fenyegette meg a teheráni vezetést az amerikai elnök, ha nem nyitják meg a Hormuzi szorost. Korábban Donald Trump 48 órát adott az átkelő megnyitására és a megállapodásra, de Teherán visszautasította a kérést. Donald Trump most posztjában keddi támadást helyezett kilátásba hidak és erőművek ellen. Az iráni fegyveres erők vezetése élesen bírálta az amerikai elnököt. Közben Donald Trump azt is közölte, hogy a pénteken Irán területén lelőtt amerikai vadászgépek mindkét pilótáját sikerült kimenteni, de Teherán kudarcként értékelte az amerikai légierő mentőakcióját.

Áprilisban Kijevbe látogathat Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott – közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője. A tervek szerint a találkozóra az ortodox húsvét után, április közepén kerülhet sor, és ez lenne mindkét amerikai különmegbízott első hivatalos látogatása az ukrán fővárosban. A tárgyalások célja az orosz–ukrán háború lezárásának előmozdítása.

A biztonsági együttműködésről tárgyalt Szíriában az ukrán elnök. Ez volt az ukrán elnök első szíriai látogatása azóta, hogy tavaly év végén, Bassár el-Aszad akkori szír államfő hatalomból való eltávolítása után helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat a két ország között. Volodimir Zelenszkij szombaton Törökországban járt, ahol Recep Tayyip Erdogan elnökkel új lépésekről állapodtak meg a biztonsági együttműködés területén, és tárgyaltak a közös gázinfrastruktúra-projektekről, valamint a gázmezők közös fejlesztéséről.