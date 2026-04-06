2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Közeleg a határidő: így kérhető mozgóurna a választáshoz

Infostart / MTI

Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár. Ezt követően csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani.

Az a választópolgár nyújthat be mozgóurna iránti kérelmet, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévőket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe.

A pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják.

A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is, illetve a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri.

A kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül, a www.valasztas.hu oldalon április 9-én, csütörtökön 16 óráig lehet benyújtani. A helyi választási irodához a kérelmet személyesen április 10-én, pénteken 16 óráig is be lehet nyújtani, vagy ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12 óráig.

Be lehet nyújtani a mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz (szszb) is a szavazás napján, április 12-én 12 óráig, kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által is. A mozgóurna iránti kérelmet mindenképpen a választópolgárnak kell aláírnia.

A választópolgár április 9-én, csütörtökön 16 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurna jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!
Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél" természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás" húsvétja után a hétfő már „a népé". 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

