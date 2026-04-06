Közeleg a határidő: így kérhető mozgóurna a választáshoz

Az a választópolgár nyújthat be mozgóurna iránti kérelmet, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévőket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe.

A pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják.

A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is, illetve a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri.

A kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül, a www.valasztas.hu oldalon április 9-én, csütörtökön 16 óráig lehet benyújtani. A helyi választási irodához a kérelmet személyesen április 10-én, pénteken 16 óráig is be lehet nyújtani, vagy ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12 óráig.

Be lehet nyújtani a mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz (szszb) is a szavazás napján, április 12-én 12 óráig, kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által is. A mozgóurna iránti kérelmet mindenképpen a választópolgárnak kell aláírnia.

A választópolgár április 9-én, csütörtökön 16 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurna jegyzékében szereplő választópolgárhoz.