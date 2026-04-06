Ciklonnal köszönt be a húsvéthétfő – mutatjuk, veszélyben-e a locsolkodás

Vasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja, mint azt meg is írtuk – de éjszakától megérkezik a Dave névre keresztelt ciklon addigra már gyengülő hidegfrontja, amely kisebb csapadékot is csak kevés helyre hoz, ugyanakkor nyomában ismét szelesre fordul az idő. A későbbiekben tartós északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk.

Hétfőre virradó éjjel átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, így ekkor a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése. Hétfő estétől délnyugaton felhőzet képződik, beborul az ég, másutt a gomolyfelhők feloszlanak.

Délelőttig északon, északkeleten fordulhat elő – nem sok helyen – zápor, délutántól azonban nem valószínű csapadék az országban.

Éjszaka a délnyugati szél élénkülhet meg néhol, majd hajnaltól – a délnyugati országrész kivételével – északnyugat felől egyre többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódik az északnyugati, nyugati irányba forduló szél. Hétfő este mérséklődik majd a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.