ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
334.1
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szélben hajladozó nád, sötét viharfelhővel a háttérben.
Nyitókép: Unsplash

Ciklonnal köszönt be a húsvéthétfő – mutatjuk, veszélyben-e a locsolkodás

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jön a hidegfront, szél lesz, de eső várhatóan nem – így bátran lehet locsolkodni! Viszont húsvéthétfőn ideér Dave ciklon, a hét közepére nagyot esik a hőmérséklet, néhol még a fagyok is visszatérnek.

Vasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja, mint azt meg is írtuk – de éjszakától megérkezik a Dave névre keresztelt ciklon addigra már gyengülő hidegfrontja, amely kisebb csapadékot is csak kevés helyre hoz, ugyanakkor nyomában ismét szelesre fordul az idő. A későbbiekben tartós északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk.

Hétfőre virradó éjjel átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, így ekkor a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése. Hétfő estétől délnyugaton felhőzet képződik, beborul az ég, másutt a gomolyfelhők feloszlanak.

Délelőttig északon, északkeleten fordulhat elő – nem sok helyen – zápor, délutántól azonban nem valószínű csapadék az országban.

Éjszaka a délnyugati szél élénkülhet meg néhol, majd hajnaltól – a délnyugati országrész kivételével – északnyugat felől egyre többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódik az északnyugati, nyugati irányba forduló szél. Hétfő este mérséklődik majd a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.

Kezdőlap    Belföld    Ciklonnal köszönt be a húsvéthétfő – mutatjuk, veszélyben-e a locsolkodás

időjárás

hidegfront

szél

húsvéthétfő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el

Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el

Európa egy olyan energiasokk szélére sodródott, amely könnyen tovább élhet a közel-keleti fegyveres konfliktus lecsengése után is: a megsérült olaj- és gáz-infrastruktúra hónapokra visszafoghatja a kínálatot, miközben az árak máris meredeken ugrottak. Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint egyetlen hónap alatt 60–70 százalékkal drágult az olaj és a gáz, ami 14 milliárd euróval terhelte az EU fosszilis importszámláját, és ezzel nem átmeneti kilengést, hanem elhúzódó költségterhet vetít előre. A 2022-es inflációs robbanás egyelőre úgy tűnik, nem ismétlődik meg, de a költségoldali nyomás már megérkezett a vállalatokhoz, és az euróövezeten belül egyre látványosabban széttart, hol mennyire fáj a drágulás. Brüsszel ezért óvatosabb válságkezelésre készül: szűkebbre szabott, célzottabb segítséggel és olyan szerkezeti lépésekkel, amelyek nem az árakat fojtják le drágán, hanem a fosszilis kitettséget faragják kisebbre. Az agyon szidott zöldfordulat már most sokat segít a kontinensen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Hiába próbálkozott éveken át Ják az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar maradt. Végigkísértük a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×