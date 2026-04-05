Ma van az év eddigi legmelegebb napja – de az is kiderült, milyen idő lesz locsoláskor

Országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja.

A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16,0 fok volt.

Húsvéthétfőn remek locsolóidő lesz, néhol egy kis széllel megbolondítva:

az előrejelzés szerint ország déli, délnyugati harmadán és az északkeleti határvidéken felhősebb marad az idő, máshol sok napsütés várható. Kevés helyen zápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, délnyugaton azonban inkább csak élénk széllökések lehetnek. A csúcsérték 16 és 22 fok között alakul.

Később a héten már nem lesz olyan jó idő: húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul, és visszatérnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, a hét végén pedig megnő a csapadék esélye is.