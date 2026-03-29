Lezárták az M3-ast, kilencen utaztak egy furgonban

Azt írták, egy utánfutót vontató furgon és egy személykocsi szenvedett ráfutásos balesetet, az autó kereke kitört. A furgonban kilencen utaztak, a másik járműben csak a sofőr tartózkodott, a helyszínre mentő is érkezett.

Az Útinform honlapján közölte, a baleset miatt rövid időn 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.

M1-esen is

Közben az M1-es autópályán is több baleset nehezíti a közlekedést Budapest irányába, Óbarok és Bicske térségében. Három különböző helyszínen történt karambol, mindegyik esetben két-két személyautó ütközött össze.

További balesetek

Fának csapódott egy személyautó a 36-os főúton, Nagycserkesz közelében. A 36-os kilométernél félpályás útlezárás van érvényben.

Egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főúton, Baktalórántháza közelében. A baleset a 30-31-es kilométer között történt. A főút érintett szakaszán átmenetileg félpályán lehet közlekedni.