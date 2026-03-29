Hatalmas balesetre ébredt Budapest

A sérült járművek forgalmi akadályt képeznek az M3-as kivezető szakaszánál.

Az autókban összesen hárman utaztak. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt - közölt a katasztrófavédelem.

A megfogalmazás tehát arra utal, hogy a mentőkre is szükség van.

Korlátozások az M3-ason

Az M3-as autópályán tereléskiépítés miatt egy sávon halad a forgalom. A főváros felé a 70-es Gyöngyös-Hort kihajtó után a 66-os és a 60-as km között a külső sávra terelik a járműveket.

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mogyoród közelében a 26-os és a 20-as km között aszfaltozás kezdődött. A külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható - olvasható az Útinformon.