2026. március 29. vasárnap Auguszta
Egy százalékos kampány.
Nyitókép: Daniel Farkas

Apró dolgot kér tucatnyi élsportoló

Sportolók személyes történeteiken keresztül hívják fel a figyelmet arra, hogy miközben ők a versenyek alatt a maximális teljesítményre törekszenek, a mindennapokban már egy apró hozzájárulás is valódi változást indíthat el.

A Bátor Tábor kezdeményezéséhez csatlakozó olimpikonok és élsportolók azt üzenik: néha 1 százalék is elég ahhoz, hogy mások életét jobbá tegyük.

A kampány arra épül, hogy egy apró segítség, egy jelképes felajánlás is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki támogatást, erőt és reményt kapjon a legnehezebb helyzetekben.

A Bátor Tábor kezdeményezéséhez csatlakozó sportolók rövid videókban idéznek fel egy-egy ikonikus pillanatot pályafutásukból – egy olyan helyzetet, amikor valóban 100 százalékot adtak bele.

A történetek azonban nemcsak a teljesítményről szólnak, hanem arról is, milyen fontos szerepet játszott a környezetük támogatása abban, hogy elérjék céljaikat. Az így születő személyes beszámolók egy online kihívás részeként jelennek meg március 23. és április 2. között.

A kampányhoz többek között olyan elismert sportolók csatlakoztak, mint Gulyás Michelle, Marozsán Fábián, Kapás Boglárka, Kiss Gergely és Keszthelyi Rita, akik saját élményeiken keresztül mutatják meg, mit jelent számukra a kitartás, a közösség ereje és a támogatás szerepe.

A kezdeményezést Késely Ajna olimpikon, a Bátor Tábor nagykövete indította útjára. Ajna saját példáján keresztül emelte ki a közösség szerepét: felidézte, hogy egyik legemlékezetesebb sportpillanata egy sérülést követően, az ifjúsági olimpián megszerzett aranyérem volt, amely mögött rengeteg ember támogatása állt. Mint mondta, a sportban a 100 százalék elengedhetetlen, a mindennapokban azonban már egy 1 százalékos felajánlás is elegendő lehet ahhoz, hogy a beteg gyerekek a legnehezebb pillanatokban is erőt kapjanak.

Marozsán Fábián is úgy gondolja, hogy fontos, hogy a pályán kívül is értéket közvetítsen: „Korábban is törekedtem arra, hogy visszaadjam a tenisznek mindazt, amit kaptam tőle, és lehetőségeimhez mérten segítsem a nehéz helyzetű gyerekek sportolási lehetőségeit. A Bátor Tábor Alapítvány kampányával teljes mértékben tudok azonosulni, és bízom benne, hogy közösen olyan célokat és eredményeket érhetünk el, amelyekért én is nap mint nap küzdök a pályán.”

Keszthelyi Rita számára a kampány egyszerű, mégis erős üzenetet hordoz: „egy apró döntéssel is hatalmas örömet adhatunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy míg „nekünk csak az adó 1 százaléka, nekik élmények, erő és mosoly.”

Az idén 25 éves Bátor Tábor Alapítványnál évente 5000 daganatos és tartós betegséggel küzdő gyereknek és családtagjaiknak nyújtanak gyógyító élményeket. Az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően lehetőség is nyílik arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be ebbe az összefogásba, és közösen tegyenek azért, hogy a kis hősök is erőt meríthessenek a mindennapokhoz.

Azt, hogy mennyire meghatározó élmény a résztvevőknek a Bátor Tábor, jól összefoglalja egy táborozó beszámolója: „A Bátor Tábor egy olyan gép, amibe bedobják a gyereket betegen, fáradtan, és egy sokkal vidámabb, egészségesebb, élményekkel telibb gyerek jön ki” – mondja Peti, egy daganatos betegséggel kezelt táborozó.

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

A befektetők nem minden országban ugyanazzal a mércével áraznak: miközben a legstabilabb piacokon már 4-5 százalékos részvénykockázati prémium is elegendő, a legsérülékenyebb gazdaságokban ennek többszörösét várják el. A különbség sokat elárul arról, hogyan látja a piac a politikai, pénzügyi és intézményi kockázatokat világszerte, és arról is, hogy Magyarország hol helyezkedik el ezen a térképen.

Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

