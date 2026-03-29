Apró dolgot kér tucatnyi élsportoló

A Bátor Tábor kezdeményezéséhez csatlakozó olimpikonok és élsportolók azt üzenik: néha 1 százalék is elég ahhoz, hogy mások életét jobbá tegyük.

A kampány arra épül, hogy egy apró segítség, egy jelképes felajánlás is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki támogatást, erőt és reményt kapjon a legnehezebb helyzetekben.

A Bátor Tábor kezdeményezéséhez csatlakozó sportolók rövid videókban idéznek fel egy-egy ikonikus pillanatot pályafutásukból – egy olyan helyzetet, amikor valóban 100 százalékot adtak bele.

A történetek azonban nemcsak a teljesítményről szólnak, hanem arról is, milyen fontos szerepet játszott a környezetük támogatása abban, hogy elérjék céljaikat. Az így születő személyes beszámolók egy online kihívás részeként jelennek meg március 23. és április 2. között.

A kampányhoz többek között olyan elismert sportolók csatlakoztak, mint Gulyás Michelle, Marozsán Fábián, Kapás Boglárka, Kiss Gergely és Keszthelyi Rita, akik saját élményeiken keresztül mutatják meg, mit jelent számukra a kitartás, a közösség ereje és a támogatás szerepe.

A kezdeményezést Késely Ajna olimpikon, a Bátor Tábor nagykövete indította útjára. Ajna saját példáján keresztül emelte ki a közösség szerepét: felidézte, hogy egyik legemlékezetesebb sportpillanata egy sérülést követően, az ifjúsági olimpián megszerzett aranyérem volt, amely mögött rengeteg ember támogatása állt. Mint mondta, a sportban a 100 százalék elengedhetetlen, a mindennapokban azonban már egy 1 százalékos felajánlás is elegendő lehet ahhoz, hogy a beteg gyerekek a legnehezebb pillanatokban is erőt kapjanak.

Marozsán Fábián is úgy gondolja, hogy fontos, hogy a pályán kívül is értéket közvetítsen: „Korábban is törekedtem arra, hogy visszaadjam a tenisznek mindazt, amit kaptam tőle, és lehetőségeimhez mérten segítsem a nehéz helyzetű gyerekek sportolási lehetőségeit. A Bátor Tábor Alapítvány kampányával teljes mértékben tudok azonosulni, és bízom benne, hogy közösen olyan célokat és eredményeket érhetünk el, amelyekért én is nap mint nap küzdök a pályán.”

Keszthelyi Rita számára a kampány egyszerű, mégis erős üzenetet hordoz: „egy apró döntéssel is hatalmas örömet adhatunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy míg „nekünk csak az adó 1 százaléka, nekik élmények, erő és mosoly.”

Az idén 25 éves Bátor Tábor Alapítványnál évente 5000 daganatos és tartós betegséggel küzdő gyereknek és családtagjaiknak nyújtanak gyógyító élményeket. Az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően lehetőség is nyílik arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be ebbe az összefogásba, és közösen tegyenek azért, hogy a kis hősök is erőt meríthessenek a mindennapokhoz.

Azt, hogy mennyire meghatározó élmény a résztvevőknek a Bátor Tábor, jól összefoglalja egy táborozó beszámolója: „A Bátor Tábor egy olyan gép, amibe bedobják a gyereket betegen, fáradtan, és egy sokkal vidámabb, egészségesebb, élményekkel telibb gyerek jön ki” – mondja Peti, egy daganatos betegséggel kezelt táborozó.