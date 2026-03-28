2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Young man hands holding credit card and using phone
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hét olyan tipikus módszert azonosított, amelyek alapján egyértelműen felismerhető az adóhatóság nevében kezdeményezett csalási kísérlet. Ha valaki gyanús e-mailt vagy sms-t kap, jobban jár, ha alaposabban szemügyre veszi az üzenet tartalmát.

A NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: az ügyintézés szempontjából mind az adóhivatal, mind a magánszemélyek oldaláról a tavaszi a legintenzívebb időszak. Emlékeztetett, hogy április 15-e a gépjárműadó befizetésének a határideje, és a NAV március 26-ig már elküldte minden autós tárhelyére a határozatokat. Linczmayer Szilvia hozzátette. mivel körülbelül 3,5 millió gépjárműadó-határozatot hozott a NAV, és ezeknek a jelentős része tárhelyre megy, a napokban nagyon sokan kapnak értesítést az adóhivataltól.

Közben elindult a személyi jövedelemadó bevallási szezon is, a tervezet leadási határideje május 20-a. A NAV március 27-étől – hétvégi napokon is – nagyjából félmillió magánszemélynek küldi ki naponta szintén a tárhelyére értesítést arról, hogy elérhetők az szja-bevallási tervezetek. Linczmayer Szilvia azt tanácsolja, hogy ne csak azok nézzék meg a dokumentumokat, akiknek kiegészítéseket kell tenniük, hanem mindenki figyelmesen olvassa át a tervezetet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a csalók is kihasználják, hogy ebben az időszakban rengeteg értesítést küld ki az adóhivatal, és a NAV arculatához hasonló e-mailekkel, sms-ekkel verik át az ügyfeleket.

Az adathalász kísérletekkel kapcsolatban a kommunikációs vezető elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a NAV sohasem kommunikál e-mailben vagy sms-ben, semmilyen ügyintézésre mutató linket nem küld el.

Az adóhivatal nem küld e-mailben vagy sms-ben adó-visszatérítést, adótartozást vagy adószámla-egyenleget sem. Linczmayer Szilvia arra kér mindenkit, hogy ne foglalkozzon ilyen üzenetekkel és ne kattintson rá senki ilyen linkekre.

Szintén fontos tudni, hogy a NAV ügyintéző rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+ azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek. A NAV ügyintéző felülete csak azonosítást követően érhető el, és ott lehet megnézni például az adószámla-egyenleget, ezen a felületen válik elérhetővé a személyi jövedelemadó bevallás, illetve ha jár vissza összeg az ügyfélnek, akkor néhány kattintással vissza lehet kérni.

A NAV kommunikációs vezetője figyelmeztetett:

a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól.

Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen. Előfordul, hogy az említett eltérés csak néhány karakterben nyilvánul meg, de ha figyelmesek vagyunk, ezt viszonylag könnyű felismerni.

Linczmayer Szilvia kitért arra is, hogy a csaló üzenetekben gyakran nem a legpontosabb a megfogalmazás.

Sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással írják ezeket az üzeneteket.

A NAV honlapján egyébként külön menüpontban mutatják be a csaló e-maileket, sms-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogyha valaki gyanús levelet kap, ami akár hasonlít is egy általa ismert NAV-os oldalra, akkor a felsorolt szempontokat megvizsgálva kiszűrheti az átveréseket. „Ha valaki bizonytalan abban, hogy valós vagy hamis az az üzenet, amit kapott, keresse fel a honlapunkat, és nézze meg, hogy szerepelnek-e benne mindazok a paraméterek, adatok vagy követelmények, amelyeket mi közzétettünk” – magyarázta a NAV kommunikációs vezetője.

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen

Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen

Egy 62 éves angol szurkoló, Andy Milne eladja a házát, hogy finanszírozni tudja utazását a nyári világbajnokságra.

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

2026. március 28. 14:51
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra
2026. március 28. 13:47
NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban
