Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Selmeczi Gabriella, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
14.00 Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
16.00 Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
18.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
23.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Vasárnap
5.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
8.00 Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
13.00 Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
14.00 Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
16.00 Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
18.00 Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth-díjas színművész
23.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Hétfő
3.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
5.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője