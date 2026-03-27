2026. március 27. péntek Hajnalka
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz a választáson induló élvonalbeli politikusok mellett Pál István Szalonna, Nagy-Kálózy Eszter, Csizmazia Gábor és Szalai Ádám is.

Szombat

11.00 Selmeczi Gabriella, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke

14.00 Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese

16.00 Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje

18.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

23.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

Vasárnap

5.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

8.00 Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

13.00 Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára

14.00 Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje

16.00 Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje

18.00 Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth-díjas színművész

23.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

Hétfő

3.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

5.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

aréna

rádió

hétvége

műsor

ismétlés

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”
Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek" – fogalmazott.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Ezen szorong egyre több cégvezető: lépni vagy még várni az AI-val?

Ezen szorong egyre több cégvezető: lépni vagy még várni az AI-val?

Miközben egyes cégek már konkrét üzleti folyamatokba építik be az AI-t és az automatizációt, mások még mindig alapvető digitalizációs lépésekkel küzdenek. A Portfolio és az MKIK Tőkealapkezelő kutatása azt vizsgálja, valójában hol tartanak a magyar kis- és középvállalkozások ebben az átalakulásban. Töltsd ki a kérdőívet, csak 5 perc!

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

