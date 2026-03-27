Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor beszéde elején leszögezte, Győr sorsa az április 12-i választáson dől el, ezért azt kérte, szavazzanak a kormánypártok jelöltjeire. A kormányfő felidézte, 2002-ben is a Széchenyi téren voltak, akkor Helmut Kohl kancellárral.

A miniszterelnök ezután arról kezdett beszélni, hogy szenvedélyük Magyarország, amit a közönség „ria-ria, Hungária” skandálással fogadott. Orbán Viktor szerint vannak olyanok is a téren, akik még nem döntötték el, melyik lábukra álljanak – írja az Index.

Mint mondta: van egy harmadik fajta ember is, valahol ott hátul a félhomályban zajonganak, sípolnak, dobolnak. Ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük, vagy nem tudják, melyik lábukra álljanak. Azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem hagyjuk. Nekik az okoz örömöt, ha mások örömét elronthatják, nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk.

Ők a düh, a gyűlölet és rombolás emberei, mi pedig a szeretet és összefogás emberei vagyunk. Azt kívánjuk a tiszásoknak, egyszer nekik is legyen ilyen örömük. Hogy ezt megtapasztalhassák, ne keményítsék meg a szívüket, mert onnan nincs visszaút – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta, 2 százalék alatt van Győrben a munkanélküliség. 2010-ben azt vállalták, olyan gazdasági rendszert építenek, amiben minden magyar munkát talál. 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott Magyarországon, most 4,7 millió, ha pedig bizalmat kapnak, 5 millió ember dolgozik majd, egymillió forint feletti átlagjövedelemmel.

Orbán Viktor úgy látja, igazságtalan négy év van mögöttük, mert olyan válságokkal kellett megküzdeni, amit Magyarországon kívül okoztak, de a vállalásaikat tartották: Magyarország kimaradt a háborúból, valamint megőrizték a nyugdíjak értékét, sőt, visszahozták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték bevezetni a 14. havit.

A családoknak megélhetésre és kenyérre is szüksége van. Azt a tervünket, hogy azokat, akik gyermeket vállaljanak, ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak, a háború árnyékában sem adták fel.

A gyermek persze magánügy, de közös ügy is, mert ha nincs gyerek, nincs jövő, ha van gyerek, van jövő – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: „Kellő szerénységgel mondom önöknek, hogy kétszeresére növeltük a gyermekek után járó adókedvezményt, és csináltunk valamit, amit a tiszások hiába fütyülnek, senki nem tud eltagadni, világrekordot csináltunk, mert az egész világon csak Magyarországon van, hogy azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig adómentesek. Kedves tiszások, a magyar fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz egész Európában”.

Ukrajna

Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatban kifejtette: „A bajba jutott emberen segíteni kell. Amikor kitört a háború, megtámadták Ukrajnát, Magyarország az összes menekülő ukránt beengedte. Fedelet adtunk nekik, ételt adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és iskolákat hoztunk létre, hogy az ukrán gyerekek Magyarországon a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők bezárják Kárpátalján a magyarok iskoláit. A mi lelkiismeretünk tiszta. Nem sértődünk meg azért, hogy ők hálátlanok, követelőznek, és olyasmiket akarnak, amivel tönkre tennék Magyarországot. Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket, de világosan megmondjuk, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot. Nem adjuk a gyerekeinket, nem adjuk a fegyvereinket és nem adjuk a pénzünket sem”.

Látom, hogy az ukránok titkosszolgálati műveleti területté alakították Magyarországot, ki-be járnak a kémeik, a Tiszánál is. Pénzt, támogatást, vagyoni juttatást, informatikai rendszereket és politikai támogatást adnak a Tiszának azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások. Az ukránok szekerét toljátok és nem a magyarok mellett álltok. Ukránbarát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába, ez az igazság. Ha már eljöttek, akkor mondjuk meg nekik – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő azt kérte, hogy újítsák meg a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget, mert folytatódik az orosz-ukrán háború, a Közel-Keleten is háború zajlik, az energia ára az egekben, és milliós migrációs hullám fenyegeti Magyarországot. Orbán Viktor szerint olyan kormányra van szükség, amely ilyen körülmények között is meg tudja védeni Magyarország érdekeit.

A miniszterelnök figyelmeztetett: „Kimaradni a háborúból nem csak azt jelenti, hogy nem akarsz háborút. Nincs olyan épelméjű ember egész Magyarországon, szerintem egy se, még odaát se, aki háborút akarna. A kérdés az, ki képes arra, hogy nemet mondjon a háborúra, mert Európával szemben kell nemet mondanunk. Kellő szerénységgel csak fel akarom idézni, hogy a Fidesz, a KDNP és magam sem először mondunk nemet”. Orbán Viktor konkrét példaként a migrációt és a háborút említette, és úgy vélekedett, „csak mi vagyunk képesek arra, hogy nemet mondjunk az ukránoknak, megőrizzük Magyarország békéjét, biztonságát, és gazdasági fejlődésének lehetőségét”.

Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy Tisza István és Horthy Miklós sem tudta kívül tartani a háborúkon Magyarországot, pedig őket náluk nagyobb embereknek tartja.

Nagy nemzeti egységre van szükség. Nem egyszerűen kétharmadra, legalább 3 millió szavazatra van szükségünk, hogy erős, háborúellenes koalíciót hozzunk létre és kívül tartsuk Magyarországot a háborún – közölte Orbán Viktor, hozzátéve: „Tapasztalatra van szükségünk. Megértem a tiszásokat, hatalomra szeretnének jutni. Az ambíció szép dolog, szabad világban élünk. Polgármesterek, miniszterek akarnak lenni, állami pénzeket akarnak. Az is megértem, ha egy fiatalember egyszer úgy kel fel, hogy szeretne miniszterelnök lenni. Az a kérdés, hogy mire van szüksége az országnak. Ma nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre, nem fiatalok ambíciójára van szükségünk, hanem tapasztalatra és biztonságra. Én vállalom, ha támogatnak, hogy ezt meg is adom Magyarországon. Amire szükség van az tiszta fej, a hideg vér és a biztos kéz. Ma a biztos választás a Fidesz”.

Orbán Viktor végül köszönetet mondott a támogatóinak, elismerve, hogy a miniszterelnök is emberből van, számít minden jó és támogatás. A kormányfő a tiszásoknak is megköszönte a zenei aláfestést.

Új világrend

A miniszterelnök előtt Szijjártó Péter lépett a színpadra. Azzal kezdte, hogy „egy új világrend a szemünk előtt rajzolódik ki, kevés nemzedék van azzal úgy, hogy a saját szeme előtt láthatja annak a világrendnek a kialakulását, amelyben aztán leéli az életét, de ez az izgalom most inkább szomorúság”.

„Egy háborús korszak előtt állunk” – jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Ukrajnában „reménytelen és értelmetlen” háború zajlik, ami már majdnem olyan hosszú, mint az előző század világháborúi.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: minden egyes nap bele akarnak minket rángatni a háborúba, minden nap van valami zsarolás, provokáció, nyomásgyakorlást, és mi nap mint nap, négy éve, minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon az Ukrajnában zajló háborúból. Ez nélkületek, önök nélkül nem ment volna – olvasható az Index tudósításában.

A külgazdasági és külügyminiszter arra számít, hogy ez a következő időszakban is így lesz, mert „Brüsszel hosszú háborúra készül”. Szijjártó Péter szerint a magyarok pénzét az Európai Unió vezetői Ukrajnába akarják vinni.

„Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, minket semmilyen felelősség nem terhel, minket senki nem támadott meg. helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal és nem is fogják ezeket megkapni” – tette világossá Szijjártó Péter, aki szerint az ukránok ezt tudják, „ezért minden eddiginél durvább, nyíltabb és szégyentelenebb titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választási folyamatba.

Zelenszkij ide küldte az ügynökeit, aktiválta a kémeit, műveleti területté tette Magyarországot, ezt nem hagyhatjuk, ez felháborító, ez támadás Magyarország szuverenitása ellen. Olajblokádot szerveztek, a miniszterelnököt, a gyerekeit, az unokáit halálosan megfenyegették, az én telefonomat lehallgatták és ukránok képezik ki a Tisza Párt informatikusait. Tudják az ukránok, ha mi nyerünk, Magyarország nem megy háborúba, a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, és Ukrajna soha a büdös életben nem csatlakozik az Európai Unióhoz”.