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A görög nemzeti lobogó egy zászlórúdon.
Nyitókép: Pixabay

Pénzmosás és csalás az uniós pénzekkel: 13 embert vettek őrizetbe a hatóságok Görögországban

Infostart / MTI

Több miniszter is belebukott már, a nyomozás újabb szakaszában tizenhárom gyanúsítottat vettek őrizetbe Görögországban az uniós agrártámogatásokat érintő, több millió eurós csalási ügyben – közölték szerdán a görög hatóságok. A múlt héten 39 embert vettek őrizetbe.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tizenhárom ember őrizetbe vételére az ország északi részén, Kozáni és Agrinio térségében került sor. A mostani művelet előzménye, hogy a hatóságok a múlt héten 39 gyanúsítottat vettek őrizetbe, tavaly októberben pedig már több tucat embert letartóztattak ugyanebben az ügyben.

Az Európai Ügyészség (EPPO) tavaly jelentette be, hogy

tömeges és rendszerszintű csalás, valamint pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódik a görög gazdálkodóknak folyósított uniós agrártámogatások ügyében.

Tavaly több tucat állattenyésztő ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak. Az előzetes vizsgálat szerint a feltételezett visszaélésekből származó kár meghaladhatja a 19 millió eurót.

A botrány jelentős politikai visszhangot váltott ki Görögországban: parlamenti vizsgálatok indultak,

több miniszter lemondott, az ellenzéki pártok pedig előrehozott választásokat követeltek.
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Kezdőlap    Külföld    Pénzmosás és csalás az uniós pénzekkel: 13 embert vettek őrizetbe a hatóságok Görögországban

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