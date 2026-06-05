Sorozatcsaló Somogyban

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya jelentős kárt okozó csalás miatt indított eljárást egy 27 éves sombereki lakossal szemben.

A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok alapján a férfi az elmúlt két évben saját cégének ügyvezetőjeként ejtett tévedése öt embert.

Különböző csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, de az előlegek átvételét követően ebből semmit sem teljesített – olvasható a police.hu cikkében. A pénzt saját megélhetésére, illetve korábbi tartozásainak rendezésére fordította.

Áldozatait több mint 23 millió forinttal károsította meg, ugyanakkor az eddig beszerzett információk és bizonyítékok alapján ennél jóval szélesebb lehet a sértettek köré, a bűncselekmény összértéke pedig akár a 100 millió forintot is meghaladhatja.

A nyomozók a feltételezett elkövetőt június 2-án egy összehangolt akció során, a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével fogták el. A férfi a rendőröket meglátva megpróbálta magát kivonni az intézkedés alól, de menekülési kísérlete azonnal kudarcba fulladt.

Az elfogással egyidőben további hat, majd később újabb két helyszínen is megjelentek az egyenruhások tanúk felkutatása, és további bizonyítási eszközök beszerzése céljából. A bűncselekmény útján szerzett vagyon elvonására szintén intézkedtek a nyomozók.

A 27 éves férfit a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő, ahol gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.