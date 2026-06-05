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Nyitókép: Pixabay

Migránsok elleni tüntetők lezárták az ENSZ menekültügyi hivatalát Líbiában – videó

Infostart / MTI

A demonstrálók folyamatos megmozdulásokat és ülősztrájkokat hirdettek arra az esetre, ha az összes illegális migráns nem hagyja el Líbia területét.

Több száz tüntető lezárta csütörtökön az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) líbiai irodáját Tripoliban az illegális bevándorlás miatti tiltakozásul. A tüntetők az ügynökség központi irodája előtt gyülekeztek Tripoli belvárosában, az illegális bevándorlók kiutasítását skandálva, és elutasítva minden olyan intézkedést, amely az országban való tartós letelepedésükhöz vezethet.

A közösségi médiában keringő videofelvételeken látható, hogy a tüntetők eltorlaszolták a komplexum bejáratait, miközben a biztonsági erők a közelben tartózkodtak. Összecsapásokról vagy esetleges sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

A tiltakozásokat megelőzően napok óta élénk vita folyt Líbiában az illegális migráció kérdéséről, miközben mind a közvélemény, mind a hatóságok egyre hangosabban követeltek intézkedéseket.

A tüntetők folyamatos megmozdulásokat és ülősztrájkokat hirdettek arra az esetre, ha az összes illegális migráns nem hagyja el Líbia területét.

Az UNHCR az eseményekre egyelőre nem reagált. Líbia továbbra is kulcsfontosságú tranzitközpont marad azon migránsok számára, akik a Földközi-tengeren át Európába akarnak eljutni, kihasználva az ország földrajzi elhelyezkedését, valamint kiterjedt szárazföldi és tengeri határait.

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Kezdőlap    Külföld    Migránsok elleni tüntetők lezárták az ENSZ menekültügyi hivatalát Líbiában – videó

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