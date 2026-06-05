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Iráni zászló egy focilabdával.
Nyitókép: Getty Images

Irán győzelemmel hangolt a vb-re, spanyol botlás, francia égés

Infostart / MTI

A jövő héten kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készülő válogatottak közül Irán 2-0-ra legyőzte Malit, Svédország viszont csupán 2-2-es döntetlent játszott Görögországgal. Vannak botló nagyok csütörtökről.

A 12. percben az al-Ahli középpályása, Szejed Ezatolahi szerzett vezetést az irániaknak, az 55. percben pedig Ramin Rezajan, a Foolad FC hátvédje állította be a végeredményt. A mérkőzést Törökországban rendezték.

Stockholmban a meccs elején Kosztasz Cimikasz szerzett vezetést a vendégeknek, majd Viktor Gyökeres és Gustaf Nilsson révén fordítottak a svédek, de a 95. percben Georgiosz Maszurasz találatával döntetlenre mentették a találkozót a görögök.

A svédek június 15-én Tunézia ellen kezdik szereplésüket az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság csoportkörében, majd Hollandiával és Japánnal találkoznak. Az irániak 16-án Új-Zéland ellen mutatkoznak be, majd Belgiummal és Egyiptommal játszanak.

Spanyolország hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott Irakkal, Franciaország pedig – szintén házigazdaként – 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól csütörtökön.

Ami a részleteket illeti, az Európa-bajnoki címvédő spanyolok Ferran Torres góljával a 16. percben megszerezték a vezetést La Corunában, a közel-keletiek azonban a cseh Viktoria Plzen hátvédje, Mercsasz Doszki révén csakhamar egyenlítettek.

A 2018-ban világbajnok, négy évvel ezelőtt ezüstérmes franciák Rayan Cherki jóvoltából közvetlenül a szünet előtt előnybe kerültek Nantes-ban, a második félidőben azonban Guéla Doué és Amad Diallo révén csak az afrikaiak voltak eredményesek.

A spanyolok június 15-én a Zöld-foki Köztársaság ellen kezdik meg szereplésüket az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság csoportkörben, majd Szaúd-Arábiával és Uruguay együttesével találkoznak. Az irakiak 17-én Norvégiával, majd Franciaországgal és Szenegállal játszanak.

A franciák 16-án Szenegállal, majd Irakkal és Norvégiával mérkőznek. Elefántcsontpart 15-én Ecuador ellen rajtol, később Németország és Curacao lesz az ellenfele a csoportkörben.

Eredmények:

Spanyolország-Irak 1-1 (1-1)

Franciaország-Elefántcsontpart 1-2 (1-0)

Irán-Mali 2-0 (1-0)

Svédország-Görögország 2-2 (0-1)

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Kezdőlap    Sport    Irán győzelemmel hangolt a vb-re, spanyol botlás, francia égés

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