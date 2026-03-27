A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra

ELŐZMÉNYEK

„Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből” – írta friss videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök újabb fejleményekről számolt be: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra, mondta, hozzátéve: ezzel más megvilágításba kerül a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is.

„Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben” – mondta el a videóban Orbán Viktor a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.

A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.

„Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nem csak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis „az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: „azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába. Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk” – mondta Orbán Viktor.

A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

