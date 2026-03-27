Orbán Viktor: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra

„Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben” – mondta el a videóban Orbán Viktor a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.

A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.

„Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nem csak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis „az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: „azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába. Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk” – mondta Orbán Viktor.