ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.25
usd:
336.6
bux:
121431.03
2026. március 27. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Orbán Viktor az országjárásán Veszprémben, 2026. március 27-én
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Infostart

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott. Cikkünk frissül!

Veszprémben, az Óváros téren tartja országjárása következő állomását Orbán Viktor miniszterelnök pénteken 16 órától.

Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A miniszterelnök azt kérte, hogy támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. „Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk” – tette hozzá.

A kormányfő megjegyezte, hogy „egy nemzeti kormány nem kampányolhat úgy, hogy nem megy el Veszprémbe”.

Hozzátette:

az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt a magyarság számára. 2022 óta a háború ugyanis rávetül Magyarországra.

A miniszterelnök hozzátette, ebben a helyzetben annyit lehet tenni, hogy a háború árnyékában is megvalósítunk minden programot.

„A háború fellegei eltakarták a napot, ugyanakkor nem adtuk fel semmilyen célunkat. Kitartottunk a korábbi vállalásaink mellett” – emelte ki a kormányfő. Hozzátette, ennek jegyében a kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat és elkezdte visszaépíteni a 14. havi nyugellátást is.

A miniszterelnök elmondta: a kormány az elmúlt négy évben folytatta a családbarát ország építését.

Ha a családokat meg akarjuk erősíteni, akkor elsősorban az édesanyákat és a gyerekeket kell biztonságba helyezni, mutatott rá. Mint jelezte, a kormány még nincs ott, ahol szeretne lenni, és ha kap még négy évet, akkor a következő ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Azt is meg tudtuk valósítani, hogy bevezettünk egy olyan otthonteremtési rendszert a fiataloknak, aminek nincsen párja.

„Ma saját otthonhoz a legkönnyebben Magyarországon juthatnak a fiatalok”

– mondta.

A tiszásoknak üzenve Orbán Viktor közölte: olyan veszélyek vannak a világban, amikről nem tehetnek. Egy világméretű energiaválság fenyeget. Felidézte, hogy amikor 2022-ben kitört a háború, akkor a magyar gazdaságból a megnőtt energiaárak miatt egyetlen év alatt kiment négyezer milliárd forint.

„Igazságtalanul nehéz négy év van mögöttünk, de ha a következő négy évre nézek, látom ezeket a bajokat. Energiaválság, az orosz–ukrán háború folytatódik és az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget bennünket” – tette hozzá.

„Az iráni háború miatt ismét felerősödhet a migrációs válság” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, most Magyarországnak egy megbízható, komoly tapasztalatokkal rendelkező vezetőre van szüksége.

A miniszterelnök az energiahelyzet kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország jelentős mértékben importra szorul: békeidőben évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az ország energiáért, a háború kitörése után azonban ez az összeg 12 milliárd euróra emelkedett.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott: „Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”


Hozzátette, hogy a Fidesz jelenti a stabil és kiszámítható választást.

Ezt követően a kormányfő arra biztatta a szimpatizánsokat, hogy mindenkit buzdítsanak a választáson való részvételre.

„Két módon is arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Az egyik módja az Ukrajnán keresztül történő kizsebelés. Nekünk nemet kell mondani Ukrajna pénzügyi támogatására”

– emelte ki a kormányfő. Hozzátette, „a brüsszeliták az európai országokat használják fel fedezetként olyan hitelek felvételére, amelyeket az ukránok sosem fognak visszafizetni.”

„Ezeket a tagállamoknak, a gyerekeinknek és az unokáinknak kell majd visszafizetni” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, „a tiszások ukránbarát kormányt akarnak. Mind a Tisza Párt, mind a DK-t az ukránok támogatják” – mondta a miniszterelnök.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

orbán viktor

veszprém

országjárás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lendületet vett a forint – a közel-keleti háborús hírek hoztak fordulatot

Péntek is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat. A forinton egyre nő a nyomás, a magyar deviza jelentősen gyengült kora délutánig, majd a háborús feszülségek enyhüléséről szóló hírekre elkezdett visszakapaszkodni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírek jöttek a koronavírus terjedéséről: ezt közölte az NNGYK az örökítőanyagról

A hivatalos adatok alapján a közeljövőben nem kell tartani a koronavírus-fertőzések megugrásától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 16:20
DK: „a mi hazánkosok fideszes gyerekek"
2026. március 27. 14:56
Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók
×
×