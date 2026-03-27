Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Veszprémben, az Óváros téren tartja országjárása következő állomását Orbán Viktor miniszterelnök pénteken 16 órától.

Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A miniszterelnök azt kérte, hogy támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. „Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk” – tette hozzá.

A kormányfő megjegyezte, hogy „egy nemzeti kormány nem kampányolhat úgy, hogy nem megy el Veszprémbe”.

Hozzátette:

az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt a magyarság számára. 2022 óta a háború ugyanis rávetül Magyarországra.

A miniszterelnök hozzátette, ebben a helyzetben annyit lehet tenni, hogy a háború árnyékában is megvalósítunk minden programot.

„A háború fellegei eltakarták a napot, ugyanakkor nem adtuk fel semmilyen célunkat. Kitartottunk a korábbi vállalásaink mellett” – emelte ki a kormányfő. Hozzátette, ennek jegyében a kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat és elkezdte visszaépíteni a 14. havi nyugellátást is.

A miniszterelnök elmondta: a kormány az elmúlt négy évben folytatta a családbarát ország építését.

Ha a családokat meg akarjuk erősíteni, akkor elsősorban az édesanyákat és a gyerekeket kell biztonságba helyezni, mutatott rá. Mint jelezte, a kormány még nincs ott, ahol szeretne lenni, és ha kap még négy évet, akkor a következő ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Azt is meg tudtuk valósítani, hogy bevezettünk egy olyan otthonteremtési rendszert a fiataloknak, aminek nincsen párja.

„Ma saját otthonhoz a legkönnyebben Magyarországon juthatnak a fiatalok”

– mondta.

A tiszásoknak üzenve Orbán Viktor közölte: olyan veszélyek vannak a világban, amikről nem tehetnek. Egy világméretű energiaválság fenyeget. Felidézte, hogy amikor 2022-ben kitört a háború, akkor a magyar gazdaságból a megnőtt energiaárak miatt egyetlen év alatt kiment négyezer milliárd forint.

„Igazságtalanul nehéz négy év van mögöttünk, de ha a következő négy évre nézek, látom ezeket a bajokat. Energiaválság, az orosz–ukrán háború folytatódik és az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget bennünket” – tette hozzá.

„Az iráni háború miatt ismét felerősödhet a migrációs válság” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, most Magyarországnak egy megbízható, komoly tapasztalatokkal rendelkező vezetőre van szüksége.

A miniszterelnök az energiahelyzet kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország jelentős mértékben importra szorul: békeidőben évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az ország energiáért, a háború kitörése után azonban ez az összeg 12 milliárd euróra emelkedett.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott: „Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”



Hozzátette, hogy a Fidesz jelenti a stabil és kiszámítható választást.

Ezt követően a kormányfő arra biztatta a szimpatizánsokat, hogy mindenkit buzdítsanak a választáson való részvételre.

„Két módon is arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Az egyik módja az Ukrajnán keresztül történő kizsebelés. Nekünk nemet kell mondani Ukrajna pénzügyi támogatására”

– emelte ki a kormányfő. Hozzátette, „a brüsszeliták az európai országokat használják fel fedezetként olyan hitelek felvételére, amelyeket az ukránok sosem fognak visszafizetni.”

„Ezeket a tagállamoknak, a gyerekeinknek és az unokáinknak kell majd visszafizetni” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, „a tiszások ukránbarát kormányt akarnak. Mind a Tisza Párt, mind a DK-t az ukránok támogatják” – mondta a miniszterelnök.

