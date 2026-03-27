2026. március 27. péntek Hajnalka
Orbán Viktor Mezőfalván 2026. március 27-én.
Nyitókép: Hír TV

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Infostart

Az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzet függetlenségének, szuverenitásának az egyik legfontosabb kérdése – mondta a Fidesz elnöke kampánykörútjának mezőfalvi állomásán.

Mezőfalván tartott kampánybeszédet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Hangsúlyozta, olyan válságokat kell most elhárítani, amit „nem mi okoztunk”, ezt a gyümölcstermesztők jól értik, akik sokszor hiába metszenek, elviszi a tavaszi fagy a termést.

Megígérte, ahogy eddig, ezután is sikerül kívül tartani Magyarországot a háborúból, ez az egyik vállalása. A másik: a haladás – 13. és 14. havi nyugdíjjal, gazdasági növekedéssel, családi- és agrártámogatásokkal, deviza- és aranytartalékkal.

Arról is beszélt, mire kér bizalmat.

„Mi egy vidéki kormány vagyunk. A városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá” – jegyezte meg.

A függetlenség három pilléréről is beszélt:

  • a bankok magyar kézben tartása
  • a kenyér magyar kézben tartása
  • az energia magyar kézben tartása.

Emiatt az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés szerinte, hanem a nemzet függetlenségének, szuverenitásának az egyik legfontosabb kérdése.

A vidékfejlesztésben két irányba indultak el:

  1. a vidéket újraiparosítják (Szegeden BYD, Nyíregyházán Lego, Kecskeméten Mercedes, Debrecenben BMW)
  2. a feldolgozó- és élelmiszeripart a következő négy évben fel kell építeni, ehhez három dolgot tenni: brüsszeli csatákat megnyerni a rossz szabályok ellen, a tulajdon magyar kézben legyen, az ellenőrzés nemzeti kézben maradjon.

A gazdaságfejlesztésnek négy területe lesz:

  1. elektromosautó-ipar
  2. gyógyszeripar
  3. hadiipar
  4. élelmiszeripar, ez lesz a legfontosabb.

Orbán Viktor megállapodott a Magosszal és az Agrárkamarával is, mert a legfontosabb a víz.

„Magyarország édesvíz-nagyhatalom, csak nem jól csináljuk, az a feladat, hogy csináljuk jól” – szólított fel.

A vizet most nem levezetni, hanem megtartani kell, hogy az a gazdák rendelkezésre álljon, önálló fejezete lesz az Alföld-programnak, ami a vízre épül majd.

Eközben fenyegeti az agráriumot a Mercosur-megállapodás, amelyet meg kell akadályozni, ezért is kell okosan szavazni szerinte április 12-én. Ennél nehezebb feladat az ukránokkal kapcsolatos, ők „kemény csávók”, akik felrobbantották a németek energiavezetékét, most pedig olajblokádot alkalmaznak Magyarországgal szemben, ezért nem szabad beengedni őket az EU-ba, „nem tartozunk nekik semmivel”.

Megígérte, lezárja az ukrán termékek elől a határokat, hogy azok ne ölhessék meg a magyar gazdaságot, szűkebben a magyar agráriumot.

orbán viktor

választás 2026

mezőfalva

A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

