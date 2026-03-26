Magyar Péter: ne menjenek tiszások a Fidesz-gyűlésekre!

Magyar Péter szerint a Fidesz oroszbarát politikája oda vezethet, hogy Magyarország kikerül az Európai Unióból.

„Szijjártó Péter, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter táskahordója a magyar és az európai érdekek ellen dolgozik. Forró dróton tájékoztatja az orosz külügyminisztert és az orosz elnököt bizalmas tárgyalásokról. Szép lassan elkezdik kivezetni a hazánkat Európából, onnan, ahová ezer éve tartozunk.”

A Tisza elnöke azt állítja, hogy a Fidesz a titkosszolgálatot felhasználva indított törvénytelen támadást ellenük.

„Az állampárt, a Fidesz a titkosszolgálatokat és a rendőrséget illegálisan felhasználva tönkre akarta tenni, szét akarta verni a legnagyobb, a legerősebb magyar politikai pártot, a kormányzásra készülő Tiszát.”

Magyar Péter hősnek nevezte Szabó Bencét, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársát, aki a Direkt36 nevű oknyomozó portálnak nyilatkozott a Tisza Párt elleni állítólagos titkosszolgálati műveletről.

„Innen is üzenem, ha csak a haja szála is meggörbül vagy bármi bántódása esik a századosnak, akkor az állampárt a magyar néppel találja magát szemben.”

A Tisza elnöke azt kérte a szimpatizánsaitól, hogy ne menjenek el a Fidesz gyűléseire.

„Nem érdemes odamenni, mert csak a provokáción jár az eszük, csak azt akarják, hogy valamilyen balhé legyen.”

Magyar Péter a Fidesz híveitől is kért valamit.

„Gondolják át, hogy pontosan milyen pártot, milyen hatalmat támogatnak; egy olyan miniszterelnököt, aki gond nélkül lepoloskázta, eltaposandó rovarnak nevezte a saját honfitársait, aki folyamatosan a magyarokat akarja a magyarok ellen uszítani, aki a hazáját Európa legszegényebb és legkorruptabb országává tette, leépítette az állami egészségügyet, megélhetési, lakhatási válságot okozott, Európa legmagasabb élelmiszer-drágulását, legmagasabb áfáját hozta! 30-40 ezer honfitársunk meghal évente megelőzhető, kezelhető betegségekben, kiürül szép lassan a magyar vidék, minden második fiatal azt tervezi, hogy elhagyja a hazáját.”

Magyar Péter a kampányfinisre fordulva újra és újra kiemeli a fórumain, hogy a Tisza jelöltjei között a Fidesszel ellentétben sok nő van, illetve a Tisza-kormány megtartaná azt, ami jó, például