2026. március 26. csütörtök Emánuel
Magyar Péter és a Tisza Párt országjárása Mezőkövesden.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter: ne menjenek tiszások a Fidesz-gyűlésekre!

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Tisza megtartaná azt, ami jó - Magyar Péternek ez az ígérete mindig elhangzik, de gyakran elsikkad a fórumain az aktuális botrányok miatt. A pártelnök és listavezető azt kérte a szimpatizánsaitól, hogy ne menjenek el a Fidesz gyűléseire, de üzent a kormánypárti szavazóknak is.

Magyar Péter szerint a Fidesz oroszbarát politikája oda vezethet, hogy Magyarország kikerül az Európai Unióból.

„Szijjártó Péter, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter táskahordója a magyar és az európai érdekek ellen dolgozik. Forró dróton tájékoztatja az orosz külügyminisztert és az orosz elnököt bizalmas tárgyalásokról. Szép lassan elkezdik kivezetni a hazánkat Európából, onnan, ahová ezer éve tartozunk.”

A Tisza elnöke azt állítja, hogy a Fidesz a titkosszolgálatot felhasználva indított törvénytelen támadást ellenük.

„Az állampárt, a Fidesz a titkosszolgálatokat és a rendőrséget illegálisan felhasználva tönkre akarta tenni, szét akarta verni a legnagyobb, a legerősebb magyar politikai pártot, a kormányzásra készülő Tiszát.”

Magyar Péter hősnek nevezte Szabó Bencét, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársát, aki a Direkt36 nevű oknyomozó portálnak nyilatkozott a Tisza Párt elleni állítólagos titkosszolgálati műveletről.

„Innen is üzenem, ha csak a haja szála is meggörbül vagy bármi bántódása esik a századosnak, akkor az állampárt a magyar néppel találja magát szemben.”

A Tisza elnöke azt kérte a szimpatizánsaitól, hogy ne menjenek el a Fidesz gyűléseire.

„Nem érdemes odamenni, mert csak a provokáción jár az eszük, csak azt akarják, hogy valamilyen balhé legyen.”

Magyar Péter a Fidesz híveitől is kért valamit.

„Gondolják át, hogy pontosan milyen pártot, milyen hatalmat támogatnak; egy olyan miniszterelnököt, aki gond nélkül lepoloskázta, eltaposandó rovarnak nevezte a saját honfitársait, aki folyamatosan a magyarokat akarja a magyarok ellen uszítani, aki a hazáját Európa legszegényebb és legkorruptabb országává tette, leépítette az állami egészségügyet, megélhetési, lakhatási válságot okozott, Európa legmagasabb élelmiszer-drágulását, legmagasabb áfáját hozta! 30-40 ezer honfitársunk meghal évente megelőzhető, kezelhető betegségekben, kiürül szép lassan a magyar vidék, minden második fiatal azt tervezi, hogy elhagyja a hazáját.”

Magyar Péter a kampányfinisre fordulva újra és újra kiemeli a fórumain, hogy a Tisza jelöltjei között a Fidesszel ellentétben sok nő van, illetve a Tisza-kormány megtartaná azt, ami jó, például

  • a határkerítést,
  • a közmunkát és
  • az adókedvezményeket.
Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

