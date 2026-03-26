Indulnak az országos autópálya-felújítások – itt kell lezárásokra, terelésekre számítani

Csütörtökön elkezdődött az az országos útfelújítási program, amely alatt terelésekre, útlezárásokra is számítaniuk kell az autósoknak. Hat gyorsforgalmi úton (M1, M3, M30, M35, M7, M70) cserélik előre tervezetten és nagyobb felületen a burkolatokat, a tervek szerint idén összesen 630 ezer négyzetméteren.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta: a 2026-os évben az aszfaltrétegek cseréje mellett három híd és öt pihenő is megújul, a munkálatok elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása.

Szimicsku László kiemelte:

az M1-es, az M3-as és az M7-es a három legforgalmasabb hazai autópálya, a legtöbb munkálatot, felújítást pedig ezeken a pályákon végzik majd.

Ígérete szerint az ütemezést mindig előre és időben adják közre.

Az MKIF és az Útinform oldalán nemcsak az aktuális munkavégzésekről számolnak be, hanem a következő időszak tervezett munkálatairól is. A közlekedők ezeken a felületeken tájékozódhatnak a felújítások kezdési és befejezési időpontjairól, valamint az esetleges csomóponti és pihenőhelyi zárásokról.

A fővárost és a Balatont összekötő M7-es autópályára külön szabályok vonatkoznak. Szimicsku László közölte: az előző három év gyakorlatához hasonlóan idén is

az M7-esen az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a vakáció ideje alatt egyik irányban sem lesznek előre tervezett munkálatok.

A vakáció előtt és után pedig a jelenlegi tervek szerint a Balaton irányába csak kisebb, míg a Budapest felé tartó pályaoldalon nagyobb volumenű burkolatfelújításokra számíthatnak az arra közlekedők.

Az MKIF kommunikációs igazgatója megjegyezte: a korábbi évekhez képest az idei évtől már jelentősen kevesebb terelésre kell számítani az MKIF Zrt. hálózatán országszerte. Ennek ellenére arra kérik a közlekedőket, hogy óvatosan és körültekintően, a KRESZ szabályait betartva haladjanak majd a terelésekben, illetve a munkások, a munkaterületek mellett is.

Az MKIF munkatársai abban is az elmúlt évek gyakorlatát követik, hogy nemcsak napközben és munkanapokon, hanem éjszakánként és hétvégenként is dolgoznak. Szimicsku László tájékoztatása szerint ez nemcsak az útfelújításokra vonatkozik, hanem a 11 gyorsforgalmi út 1300 kilométerének üzemeltetésére is, legyen szó például korlátcseréről, a burkolati jelek pótlásáról, szemétszedésről vagy kátyúzásról.