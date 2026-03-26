2026. március 26. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Indulnak az országos autópálya-felújítások – itt kell lezárásokra, terelésekre számítani

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Csütörtökön az M3-ason egy, az M1-esen 14 helyszínen indult felújítás, ezek egy része heteken belül, többségük azonban csak szeptember végére fejeződik be. Az M7-es autópályán az M0 és Balatonvilágos között ugyanakkor a vakáció ideje alatt nem lesznek előre tervezett munkálatok – mondta az InfoRádióban Szimicsku László, az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója.

Csütörtökön elkezdődött az az országos útfelújítási program, amely alatt terelésekre, útlezárásokra is számítaniuk kell az autósoknak. Hat gyorsforgalmi úton (M1, M3, M30, M35, M7, M70) cserélik előre tervezetten és nagyobb felületen a burkolatokat, a tervek szerint idén összesen 630 ezer négyzetméteren.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta: a 2026-os évben az aszfaltrétegek cseréje mellett három híd és öt pihenő is megújul, a munkálatok elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása.

Szimicsku László kiemelte:

az M1-es, az M3-as és az M7-es a három legforgalmasabb hazai autópálya, a legtöbb munkálatot, felújítást pedig ezeken a pályákon végzik majd.

Ígérete szerint az ütemezést mindig előre és időben adják közre.

Az MKIF és az Útinform oldalán nemcsak az aktuális munkavégzésekről számolnak be, hanem a következő időszak tervezett munkálatairól is. A közlekedők ezeken a felületeken tájékozódhatnak a felújítások kezdési és befejezési időpontjairól, valamint az esetleges csomóponti és pihenőhelyi zárásokról.

A fővárost és a Balatont összekötő M7-es autópályára külön szabályok vonatkoznak. Szimicsku László közölte: az előző három év gyakorlatához hasonlóan idén is

az M7-esen az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a vakáció ideje alatt egyik irányban sem lesznek előre tervezett munkálatok.

A vakáció előtt és után pedig a jelenlegi tervek szerint a Balaton irányába csak kisebb, míg a Budapest felé tartó pályaoldalon nagyobb volumenű burkolatfelújításokra számíthatnak az arra közlekedők.

Az MKIF kommunikációs igazgatója megjegyezte: a korábbi évekhez képest az idei évtől már jelentősen kevesebb terelésre kell számítani az MKIF Zrt. hálózatán országszerte. Ennek ellenére arra kérik a közlekedőket, hogy óvatosan és körültekintően, a KRESZ szabályait betartva haladjanak majd a terelésekben, illetve a munkások, a munkaterületek mellett is.

Az MKIF munkatársai abban is az elmúlt évek gyakorlatát követik, hogy nemcsak napközben és munkanapokon, hanem éjszakánként és hétvégenként is dolgoznak. Szimicsku László tájékoztatása szerint ez nemcsak az útfelújításokra vonatkozik, hanem a 11 gyorsforgalmi út 1300 kilométerének üzemeltetésére is, legyen szó például korlátcseréről, a burkolati jelek pótlásáról, szemétszedésről vagy kátyúzásról.

Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatta országjárását. A miniszterelnök szerint „Ukrajna titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot, és ukrán ügynökök szervezték be magukat a hazai politikai életbe." „Beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártokhoz, leginkább a Tiszához" – mondta. A miniszterelnök szerint „olyan válságokat kellett elhárítanunk, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, mégis a háború a mi gazdaságunkat is lefékezte" – fogalmazott, hozzátéve: „a bajok elől nem szaladtunk el, hanem azt mondtuk, hogy akkor is, csak azért is, a fontos dolgokat meg fogjuk csinálni".
Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

