2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Budapest látképe a Várnegyedből a Lánchíddal és a Parlamenttel.
Rangos elismerést kapott Budapest

Több világváros, így London, Antwerpen és Tajpej mellett a magyar főváros is ott van a ee Kuan Yew World City Prize 2026-os díjazottjai között.

Budapest ismét rangos nemzetközi elismerésben részesült: a magyar főváros a Lee Kuan Yew World City Prize 2026 díjazottjai közé került: London lett a fődíjas, míg a különdíjasok között Budapest mellett Antwerpen, Kanton (Guangzhou), Tajpej és Tiencsin szerepel – írja sajtóközleményében Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala.

A világ egyik legjelentősebb városfejlesztési díjának értékelése szerint Budapest példamutató módon bizonyította, hogy korlátozott anyagi erőforrások mellett is képes átfogó, hatékony és innovatív városmegújítási programok megvalósítására. A zsűri külön kiemelte, hogy a magyar főváros – több mint 1,7 millió lakosával és korlátozott döntéshozatali jogköreivel – stratégiai innovációval, taktikus urbanizmussal és erősen közösségközpontú tervezéssel teremtett kézzelfogható eredményeket, amelyek érezhetően javítják a mindennapi élhetőséget.

„Ez a díj annak a munkának szól, amit nap mint nap végzünk: korlátozott lehetőségek mellett is egy élhetőbb, zöldebb, emberközpontúbb Budapestért dolgozunk. A siker nem egyetlen döntésé vagy projekté, hanem a 2019 óta végzett közös munka eredménye”

– mondta Karácsony Gergely a Lee Kuan Yew World City Prize különdíjáról. A hivatalos indoklás szerint Budapest közlekedési rendszere európai összevetésben is kiemelkedő példája annak, hogyan lehet több közlekedési módot egységes, könnyen használható hálózattá integrálni. A zsűri méltatta a korábban szétszabdalt vonalakat újraegyesítő fonódó villamost, amely a budai és pesti oldalakat összekötő, korszerű és akadálymentes kapcsolatokat hozott létre. Hasonlóan fontos fejlesztésként emelték ki a Széll Kálmán tér teljes megújítását, amely ma már egy nagyvárosi színvonalú, hatékony multimodális csomópontként működik, összekötve a villamos-, busz-, metró-, kerékpáros- és gyalogosközlekedést, és mindemellett valódi közösségi találkozóhellyé is vált.

Az értékelés kitér arra is, hogy az M4-es metróvonal automata, gyors és megbízható kötöttpályás kapcsolatot biztosít, miközben környezetét is átalakította: a metróvonal mentén megújultak a közterek, szélesedtek a sétányok és javult a gyalogoskapcsolatok minősége. A díj külön figyelmet szentelt a BudapestGO alkalmazásnak, amely mára a város egyik legsikeresebb digitális közszolgáltatásává vált: több mint 1,4 millió havi felhasználóval integrálja a különböző közlekedési módokat, valós idejű adatokat ad, jegyvásárlási lehetőséget biztosít, és így egységes, áttekinthető felületet kínál a fővárosi lakosságnak.

A zsűri Budapest urbanisztikai megközelítését is példaértékűnek nevezte: a város számos alacsony költségvetésű, rugalmas és közösségközpontú beavatkozást hajtott végre, amelyek gyorsan és látványosan változtatták meg az egyes környékek arculatát.

Ezek közé tartozik többek között a RAKPART megnyitása a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, amely az értékelés szerint rugalmas és innovatív módja a városi közterek újragondolásának. Ugyancsak jelentősnek ítélték a Lánchíd felújítás utáni új forgalmi rendjét, amely a közösségi közlekedést és a kerékpározást részesíti előnyben, hozzájárulva a belváros élhetőségéhez és fenntarthatóságához.

Kiemelték a közösségi költségvetést, amellyel Budapest hatékonyan teremti meg annak kultúráját, hogy a lakók valós szereplői legyenek a város alakításának, és ez a szemlélet láthatóan javította a közösségi tereket és az érintett városrészek életminőségét. Az elismerés fontos eleme Budapest környezeti megújulása is. A zsűri külön hangsúlyozta a Duna vizének látványos tisztulását, amelynek köszönhetően hosszú évtizedek után ismét úszásra alkalmas a folyószakasz: 2025 nyarán már két helyen, a Római-parton és az Árasztó-parton is lehetett fürdőzni a Dunában. A Pünkösdfürdő Park és más zöldfelületi fejlesztések szintén azt mutatják, hogy a város következetesen bővíti zöld infrastruktúráját: mára több mint 2500 hektárnyi zöldterület szolgálja egyszerre a rekreációt és az árvízvédelem egyes funkcióit. Ezek a fejlesztések a zsűri szerint nemcsak a környezet állapotát javítják, hanem jelentősen hozzájárulnak Budapest hatékonyságához a klímaváltozásban.

A zsűri ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Budapestnek továbbra is komoly kihívásokkal kell szembenéznie.

A megfizethető lakhatás hiánya, a beépítési korlátozások, a városszerkezeti sűrűség kérdései, valamint a többszintű adminisztráció és a kerületek közötti széttagolt döntéshozatal mind olyan tényezők, amelyek nehezítik a hosszú távú, koherens fejlesztések megvalósítását. Emellett a város pénzügyi autonómiájának korlátai és a kiszámíthatatlan forráselosztás is akadályozza a stratégiai beruházások tervezését.

Mindezek ellenére a zsűri összegzése szerint Budapest nemzetközi összevetésben is inspiráló példát jelent arra, hogyan lehet kreatív, közösségvezérelt, erőforrás-hatékony és jól integrált megoldásokkal jelentős urbanisztikai előrelépéseket elérni. A zsűri értékelése szerint „Budapest egyik legnagyobb erőssége, hogy képes rendszerekben gondolkodni: a közlekedési hálózatok fizikai és digitális összekapcsolása, a közterek visszanyerése és a természeti környezet helyreállítása egyszerre jelenik meg a fejlesztésekben.”

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak" az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Ukrajna felkészült arra az esetre, ha Budapest leállítaná az országba irányuló gáztranzitot - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Kijev szerint egy ilyen lépés elsősorban Magyarországnak okozna gazdasági kárt. Ukrajna ugyanis alternatív útvonalakon keresztül továbbra is képes lenne európai földgázt importálni - írta a RBC Ukraine.

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 18:50
Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát
2026. március 25. 18:28
MÁV-vezér: ez a jövő
