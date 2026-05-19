ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.62
usd:
311.38
bux:
131862.02
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept de la prison et de la privation de libertĂŠ avec la lumiĂ¨re du jour qui ĂŠclaire lâintĂŠrieur dâune cellule au travers des barreaux de la fenĂŞtre.
Nyitókép: Pict Rider/Getty Images

Kényszermunkára fogott egy hajléktalant – 10 év fegyházat kapott

Infostart

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházbüntetést szabott ki kedden a Pécsi Ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023 novemberétől – közölte a bíróság.

A táblabíróság közleményében azt írták: a vádlott 2023 novemberében az általa látásból ismert idős, több krónikus betegséggel küzdő hajléktalannak a háza körüli könnyebb munkák elvégzése fejében és élelmet ígért.

A sértett elfogadta az ajánlatot, bár számára a vádlott már az odaköltözése után sem biztosította maradéktalanul az emberhez méltó életfeltételeket: egy fűtetlen szobában kellett élnie, tisztálkodáshoz pedig a fürdőszobát sem használhatta, mindössze egy lavórt kapott.

Eleinte a könnyebb, fizikai megterhelést nem jelentő feladatok után a vádlott nehéz fizikai munkát - favágást, fahordást – is végeztetett a sértettel, számára naponta csak egyszer biztosított élelmet, tisztálkodáshoz pedig a téli viszonyok ellenére is csak hideg vizet adott.

Egy idő után a a férfi már nem kizárólag a saját házánál, hanem másoknál is dolgoztatta a sértettet, az ezért kapott pénzt pedig megtartotta magának. Ha ezt szóvá tette a sértett, a vádlott megverte, később már napi rendszerességgel is bántalmazta.

A hajléktalan férfi végül 2024 januárjában – kihasználva, hogy a vádlott és családja nincs otthon – kiszökött a házból, és segítséget kért egy közelben lakótól.

A férfit igen rossz, legyengült és kihűlt állapotban szállították kórházba a mentők.

Az ügyben első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a - jelenleg más ügyben kiszabott 9 év szabadságvesztését töltő - vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházra ítélte, valamint elrendelte a vele szemben kiszabott kettő felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a vádlott cselekményét folytatólagosan elkövetettnek minősítette, egyebekben a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.

Az ítélet jogerős.

Kezdőlap    Belföld    Kényszermunkára fogott egy hajléktalant – 10 év fegyházat kapott

hajléktalan

kényszermunka

pécsi ítélőtábla

fegyházbüntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is

Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is
Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – figyelmeztet a Magosz. Több mint 20 ukrán termék, például gabonák és baromfi importja vált lehetővé, ami hátrányosan érinti a gazdákat Cseh Tibor András, a szervezet főtitkára szerint.
 

Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”. Két ügyvéd is reagált.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Elhunyt Scherer Péter
cikkünk frissül!

Elhunyt Scherer Péter

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt – írja a Nézőművészeti Kft. közösségi oldalán. Egy hónapja még beszélgettünk a Jászai Mari-díjas színésszel az InfoRádióban – itt meghallgathatja.
VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészsége a szervezet előzetes eljárási tanácsától "apartheid és háborús bűnök miatt" elfogatóparancs kiadását kérte Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter, a palesztin területen építkező telepeseket támogató Vallásos Cionisták párt elnöke ellen - jelentette a közel-keleti témákra szakosodott, Middle East Eye című hírportál kedden.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért

Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért

Digitális függőség, az emberi kapcsolatok leépülése, elmagányosodás, mesékbe, illúziókba menekülés, izolálódás - mindezek a mesterséges intelligencia használatának veszélyei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 15:44
Ez történt a rengeteg esővel, ami most Magyarországra zúdult
2026. május 19. 15:09
Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit
×
×