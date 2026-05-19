Vészhelyzet az egész kontinensen a járvány miatt

Kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő, a Bundibugyo vírustörzs okozta ebolajárvány miatt.

A központ közlése szerint a döntést a szervezet sürgősségi tanácsadó testületének ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása és a reagálási képességek megerősítése.

Az afrikai járványügyi központ szerint

különösen aggasztó a határokon átnyúló népmozgás,

a bányászati tevékenységhez kapcsolódó mozgások, az érintett térségek instabil biztonsági helyzete, valamint az, hogy a fertőzött területek Ruanda és Dél-Szudán közelében találhatók.

Jean Kaseya, az Africa CDC vezetője rámutatott: a járvány Afrika egyik legösszetettebb helyzetű térségében terjed, ahol a biztonsági helyzet instabil, jelentős a népességmozgás, az egészségügyi rendszerek fejletlenek és a vírussal szembeni védekezési lehetőségek is korlátozottak.

A kongói egészségügyi minisztérium kedden 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.

Samuel Roger Kamba egészségügyi miniszter közölte: vizsgálják, hogy a halálesetek közül melyek állnak ténylegesen közvetlen összefüggésben az ebolafertőzéssel.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kezdődött ebolajárványt.

A szervezet kedden összehívta vészhelyzeti bizottságát is a további intézkedések megvitatására. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben azt mondta: "mély aggodalommal" tölti el a szervezetet a fertőzés mérete és terjedésének üteme.

A WHO adatai szerint Ugandában két fertőződést és egy halálesetet erősítettek meg olyan személyeknél, akik a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeztek, míg Kongó északkeleti Ituri tartományában eddig 30 fertőzöttet igazoltak. A fertőzéseket Bunia, Goma, Mongbwalu, Butembo és Nyakunde térségében is azonosították. A WHO szerint különösen aggasztó, hogy a megbetegedések városi térségekben - köztük Kampalában és Gomában -, valamint egészségügyi dolgozók körében is megjelentek.

Az egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi járványt a Bundibugyo vírustörzs okozza, az Ebola egyik ritka törzse; ez ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés. Bár Kongóban és Ugandában korábban már több mint 20 ebolajárvány tört ki, a Bundibugyo törzset mindössze háromszor azonosították.