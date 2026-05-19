Infostart.hu
2026. május 19. kedd
Egészségügyi dolgozók védõruhát öltenek magukra egy ebolavírussal fertõzött személy temetése elõtt az Észak-Kivu tartományban fekvõ Beniben 2019. augusztus 29-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt, amelynek eddig csaknem kétezer halálos áldozata van. Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.
Vészhelyzet az egész kontinensen a járvány miatt

ELŐZMÉNYEK

Egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdetett ki az afrikai járványügyi központ az ebola miatt.

Kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő, a Bundibugyo vírustörzs okozta ebolajárvány miatt.

A központ közlése szerint a döntést a szervezet sürgősségi tanácsadó testületének ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása és a reagálási képességek megerősítése.

Az afrikai járványügyi központ szerint

különösen aggasztó a határokon átnyúló népmozgás,

a bányászati tevékenységhez kapcsolódó mozgások, az érintett térségek instabil biztonsági helyzete, valamint az, hogy a fertőzött területek Ruanda és Dél-Szudán közelében találhatók.

Jean Kaseya, az Africa CDC vezetője rámutatott: a járvány Afrika egyik legösszetettebb helyzetű térségében terjed, ahol a biztonsági helyzet instabil, jelentős a népességmozgás, az egészségügyi rendszerek fejletlenek és a vírussal szembeni védekezési lehetőségek is korlátozottak.

A kongói egészségügyi minisztérium kedden 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.

Samuel Roger Kamba egészségügyi miniszter közölte: vizsgálják, hogy a halálesetek közül melyek állnak ténylegesen közvetlen összefüggésben az ebolafertőzéssel.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kezdődött ebolajárványt.

A szervezet kedden összehívta vészhelyzeti bizottságát is a további intézkedések megvitatására. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben azt mondta: "mély aggodalommal" tölti el a szervezetet a fertőzés mérete és terjedésének üteme.

A WHO adatai szerint Ugandában két fertőződést és egy halálesetet erősítettek meg olyan személyeknél, akik a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeztek, míg Kongó északkeleti Ituri tartományában eddig 30 fertőzöttet igazoltak. A fertőzéseket Bunia, Goma, Mongbwalu, Butembo és Nyakunde térségében is azonosították. A WHO szerint különösen aggasztó, hogy a megbetegedések városi térségekben - köztük Kampalában és Gomában -, valamint egészségügyi dolgozók körében is megjelentek.

Az egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi járványt a Bundibugyo vírustörzs okozza, az Ebola egyik ritka törzse; ez ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés. Bár Kongóban és Ugandában korábban már több mint 20 ebolajárvány tört ki, a Bundibugyo törzset mindössze háromszor azonosították.

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

Meghalt Scherer Péter színművész, a legendás Pepe

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

