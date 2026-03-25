Leállás egy nagybanknál

2026.03.25-én 21:00 és 23:59 között

Tervezett karbantartás miatt az MBH Netbank (korábban BB) rendszerében az értékpapírszámlákkal kapcsolatos szolgáltatások várhatóan korlátozottan lesznek elérhetők, valamint nem lehet e-mail címet módosítani, és a deviza menüpont nem lesz elérhető a felületeken – olvasható a bank honlapján.

Kérik, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést és tranzakciókat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék az ügyfelek Kérdés esetén hívható az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatása a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.

2026.03.27-én 22:00 és 2025.03.28-én 06:00 óra között

A bank azt is közli, hogy tervezett karbantartás miatt a jelzett időszakban az MBH Netbank (korábban BB), valamint az MBH Bank App 101-es banki azonosító profiljában szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek.

Ugyanezen időszak alatt korábban Budapest Bank lakossági ügyfeleink a betéti- és hitelkártyákkal végzett internetes vásárlásokban fennakadásokat tapasztalhatnak. Az online kártyás tranzakciók esetén az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) és PUSH üzenetet nem küldik ki a korábban Budapest Bank lakossági ügyfelei számára.

2026.03.27. - 2026.03.28.

2026.03.27-én 22:00 és 2026.03.28-án 02:00 között az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja, az MBH Netbank (korábban Takarék), valamint az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja nem lesz elérhető.