2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Leállás egy nagybanknál

Infostart

Karbantartás miatt az elkövetkező napokban többször is szünetelnek egyes netbanki szolgáltatások az MBH Banknál.

2026.03.25-én 21:00 és 23:59 között

Tervezett karbantartás miatt az MBH Netbank (korábban BB) rendszerében az értékpapírszámlákkal kapcsolatos szolgáltatások várhatóan korlátozottan lesznek elérhetők, valamint nem lehet e-mail címet módosítani, és a deviza menüpont nem lesz elérhető a felületeken – olvasható a bank honlapján.

Kérik, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést és tranzakciókat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék az ügyfelek Kérdés esetén hívható az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatása a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.

2026.03.27-én 22:00 és 2025.03.28-én 06:00 óra között

A bank azt is közli, hogy tervezett karbantartás miatt a jelzett időszakban az MBH Netbank (korábban BB), valamint az MBH Bank App 101-es banki azonosító profiljában szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek.

Ugyanezen időszak alatt korábban Budapest Bank lakossági ügyfeleink a betéti- és hitelkártyákkal végzett internetes vásárlásokban fennakadásokat tapasztalhatnak. Az online kártyás tranzakciók esetén az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) és PUSH üzenetet nem küldik ki a korábban Budapest Bank lakossági ügyfelei számára.

2026.03.27. - 2026.03.28.

2026.03.27-én 22:00 és 2026.03.28-án 02:00 között az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja, az MBH Netbank (korábban Takarék), valamint az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja nem lesz elérhető.

karbantartás

bank

mbh bank

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is

Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

2026. március 25. 06:36
Így látják Orbán Viktort a világ szereplői – 60 ezer levélből válogattak
2026. március 25. 06:24
Nagy erősítést kaptak a budapesti rendőrök – videó
