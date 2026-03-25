Drogtesztcsata Fidesz–Tisza-módra

Magyar Péter azt követően csináltatott mindenre kiterjedő drogtesztet, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelentek miatt a kormányoldal többször is azzal vádolta meg, hogy kábítószerezett.

A Tisza Párt elnöke Bécsben vizsgáltatta meg magát, mert attól tartott, hogy a magyar állami kórházakban meghamisíthatnák a labor eredményeit. A hajszálból és vizeletből vett mintái negatívnak bizonyultak, erről ő maga számolt be a közösségi oldalán.

„Várom azt, hogy a Fidesz vezetői, Kocsis Máté vagy akár Rogán Antal, Deutsch Tamás, Menczer Tamás, Nagy Márton és a többiek is hasonló, transzparens módon elvégeztessék ezt a drogtesztet. Egyébként azt tudom mondani, hogy 2026 áprilisa után a parlamentben rendszeres drogtesztek lesznek, vagy akár alkoholtesztek is. Szerintem ez alap, mert a legtöbb munkahelyen ma már Magyarországon ezeket elvégzik” – mondta.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint Magyar Péter kamuhelyen kamudrogtesztet csináltatott.

„Ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, ahogy ő hazudta. Sőt az az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel. Megint egy nagy színházat látunk. Ezzel szemben én elmentem a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetébe egy valódi, ellenőrzött, hiteles drogtesztet készíttetni, és rengeteg érdekes dolgot tudtam meg Magyar Péter kamujáról. Ja, és Magyar Péter, akkor is hazudtál az embereknek, amikor azt mondtad, hogy nem fogyasztottál soha drogot” – üzente.

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy valódi fotó biztosan nem kerülhet elő az ő drog fogyasztásáról, de mesterséges intelligenciával sokkal durvább képeket is csinálhatnak róla.