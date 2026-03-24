2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Marine le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetõje az 1. Patrióta Nagygyûlésen, a Millenárison 2026. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Marine Le Pen a Maximában: itt a nemzetek visszatérésének hajnala, most Orbán Viktorhoz hasonló vezetőkre van szükség

A Maxima legújabb epizódjában Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt Szalai Zoltán Mandiner-főszerkesztő vendége.

Marine Le Pen szerint Orbán Viktor bátorsága, az uniós toxikus uniós követelésekre való nemet mondási képessége megnyitotta az utat, és 2027-ben a számos országban lezajló választások által minden megváltozhat az uniós politikában.

A közelgő magyarországi választással kapcsolatban bizakodó a miniszterelnök újraválasztását illetően, és megismételte a hétfői 1. Patrióta Nagygyűlésen kifejtett álláspontját, miszerint az április 12-i magyar referendumnak nemzetközi hatásai is lesznek.

Mint mondta, a Patrióták Európáért frakció alapvetően megváltoztatta az Európai Parlament működését. Úgy látja, hatásuk van a többi frakcióra, és Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság elnökére is hatással voltak, mert visszalépett például a belsőégésű motorok betiltása és a green deal ügyében. Vagyis ezekkel valódi politikai sikereket arattak.

„Arra lenne szükségünk a jövő évben, hogy az Európai Tanácsban is többséget tudjunk szerezni.

Ez fog eldőlni Magyarországon 2026-ban, illetve 2027-ben Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, illetve Lengyelországban” – vázolta azt az irányt, amiről Orbán Viktor is beszélt a hétfői rendezvényen.

Az Európai Néppártban tag Tisza Párt vezetője, Magyar Péter Marine Le Pent Emmanuel Macron francia elnökre emlékezteti, mert a semmiből jött a politikába, nincs igazi gyökere a lakosságban, és eljátssza annak a szerepét, aki a brüsszeli szakpolitikákat támogatni fogja, ebbe az „európista” kabátba bújik bele.

Felmerült témaként a magyar választásokra való külföldi hatások, nyomás kérdésköre, például a napi egymilliós uniós büntetés a migráció ügyében, vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése, hogy a katonáit küldi Orbán Viktor házához, ha a magyar kormányfő nem engedi át a 90 milliárdos uniós hitelt. A francia politikus szerint ilyen esetekben az ellenfeleikről mindig kiderül, hogy ők maguk követik el azokat a dolgokat, amikkel vádaskodnak.

„Az, hogy Zelenszkij elnök így mert beszélni, abból is fakad, hogy azt gondolta, követni fogják Brüsszelből. De ebben tévedett,

Brüsszel – nem túl erősen, de – azt mondta, hogy ez a fenyegetőzés elfogadhatatlan. Évek óta mondom, hogy a nemzetek visszatérésének hajnalán járunk, és ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik maguk is patrióták, tisztában vannak azzal, hogy Európa az együttműködések és a szabad nemzetek Európájává kell váljon, és nem a szolganemzetek Európájává. Ezt képviseli Orbán Viktor is” – fejtette ki.

Azzal kapcsolatban, hogy Marine Le Pent hazájában eljárás alá vonták és az elsőfokú ítélettel már megpróbálják megakadályozni, hogy elinduljon a választásokon, a politikus kifejtette: valóban arra ítélték, hogy öt évig nem indulhat jelöltként választásokon. Júliusban születik másodfokú döntés – akármilyen ítélet is születik, harcolni fog, és ha ő maga nem indulhat, Jordan Bardella jelenlegi EP-képviselőjük képviseli a pártot az európai parlamenti választásokon. Emellett a fő kérdés Európa jövője, melynek alakításában szerinte Franciaországnak különleges szerepe van.

A magyar választásokban felmerült az a vád a kormánypárttal szemben, hogy orosz befolyásolás alatt áll. Ez a vád Marine Le Pen pártjával szemben is elhangzott, ahogy az amerikai beavatkozásé is – szerinte azért, hogy ha az ellenfélnek nem tetszik a választási eredmény, akkor az ellen tudjon fordulni.

„Soha nem hoznak valós bizonyítékokat külföldi beavatkozásokról. Egy év múlva lesz a francia elnökválasztás, de már most arról beszélnek, hogy akár orosz vagy amerikai beavatkozás is történhet majd akkor. Ezt azért használják, hogy megpróbálják a választások eredményét ellehetetleníteni.

A francia és a magyar nép azonban nem kész arra, hogy a választások eredményét megkérdőjelezzék ilyen kevéssé bizonyított érvek alapján”

– fogalmazott a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője.

Franciaországba évek óta nagy számú migráns érkezik, ezek a csoportok bizonyos nagy- és közepes városok egyes részein átalakítják az életet, ott „más törvényeket, más szokásokat” alkalmaznak. Marine Le Pen azonban kiemelte: tisztelnek minden népet, de ragaszkodnak ahhoz, hogy Franciaországban a francia kultúra érvényesüljön minden városban.

„Kezelnünk kell a jelentős anarchikus bevándorlást. Ez az állampolgárok biztonságát is fenyegeti, de emellett megváltoztatja a városainkban a mindennapi szabályokat. A mi országunkban mi döntjük el, hogy maradhattok-e, és ha eljöttök az országunkba, akkor a mi törvényeink fognak vonatkozni rátok, a szabályainkat, értékeinket el kell fogadnotok – ezt az üzenetet a migránsok számára nagyon határozottan kell kommunikálnunk, és egy alkotmányos népszavazást is ki kell írnunk, hogy a bevándorlási politikánkat magunk tudjuk felügyelni. Most az EU és az Európai Bíróság miatt nem teljesen uraljuk a bevándorlási politikánkat. Ezért a bevándorlási paktumot erősen ellenezzük – ez az Európai Bizottság egy eszköze, hogy beleszólhasson abba, ki jöhet be a mi országunkba. Ez nem agresszív fellépés a részünkről, hanem a józan ész megjelenése” – szögezte le.

Végezetül a Mercosur-megállapodás került szóba, amely a patrióták szerint ártalmas az EU mezőgazdaságára nézve. Marine Le Pen kijelentette:

a Mercosur-ügy egy csalás,

a francia nemzetgyűlés ellene szavazott, a franciák többsége ellene van, ezt rájuk erőltették.

„Nemcsak a Mercosur, hanem az egymást követő kereskedelmi megállapodások nagyon nehéz helyzetet hoznak létre a mezőgazdaságban dolgozók számára. Az EU ezt ráadásul tovább súlyosbítja, mert a bizottság szeretné Ukrajnát beléptetni az Európai Unióba, de akkor a közös agrárpolitikát teljesen át kell alakítani, az abból származó összegekből sokkal kevesebb folyik be a mi termelőinkhez. Valójában ez egy nem lojális verseny lesz, hiszen látjuk, mennyire mások a bérek és a költségek az országokban. Brüsszel politikája szerint kevesebbet kellene termelnie az iparnak és a mezőgazdaságnak, de ezt mi ellenezzük, mert ez az elszegényedés, a visszalépés, a függőség politikája. Ipari és mezőgazdasági szinten is egyre inkább függünk az importtól, de nem akarjuk, hogy ez a jövőben is így legyen, nem gyengébbek, hanem erősebbek akarunk lenni” – fogalmazta meg. Emlékeztetett: Európa ígérete az volt, hogy „együtt erősebbek leszünk”, de most nem ez történik, hanem az EU minden területen gyengeséget hozott.

Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Folytatódtak a támadások Irán és Libanon ellen, miközben Irán is folytatta csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát

Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100 a barrel

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

2026. március 24. 11:48
Új elgondolások mentén és szereplőkkel, üzenetekkel folytatódik a Tisza-kampány
2026. március 24. 11:37
Így alakul most a Fidesz-kampány
