Marine Le Pen a Maximában: itt a nemzetek visszatérésének hajnala, most Orbán Viktorhoz hasonló vezetőkre van szükség

Marine Le Pen szerint Orbán Viktor bátorsága, az uniós toxikus uniós követelésekre való nemet mondási képessége megnyitotta az utat, és 2027-ben a számos országban lezajló választások által minden megváltozhat az uniós politikában.

A közelgő magyarországi választással kapcsolatban bizakodó a miniszterelnök újraválasztását illetően, és megismételte a hétfői 1. Patrióta Nagygyűlésen kifejtett álláspontját, miszerint az április 12-i magyar referendumnak nemzetközi hatásai is lesznek.

Mint mondta, a Patrióták Európáért frakció alapvetően megváltoztatta az Európai Parlament működését. Úgy látja, hatásuk van a többi frakcióra, és Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság elnökére is hatással voltak, mert visszalépett például a belsőégésű motorok betiltása és a green deal ügyében. Vagyis ezekkel valódi politikai sikereket arattak.

„Arra lenne szükségünk a jövő évben, hogy az Európai Tanácsban is többséget tudjunk szerezni.

Ez fog eldőlni Magyarországon 2026-ban, illetve 2027-ben Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, illetve Lengyelországban” – vázolta azt az irányt, amiről Orbán Viktor is beszélt a hétfői rendezvényen.

Az Európai Néppártban tag Tisza Párt vezetője, Magyar Péter Marine Le Pent Emmanuel Macron francia elnökre emlékezteti, mert a semmiből jött a politikába, nincs igazi gyökere a lakosságban, és eljátssza annak a szerepét, aki a brüsszeli szakpolitikákat támogatni fogja, ebbe az „európista” kabátba bújik bele.

Felmerült témaként a magyar választásokra való külföldi hatások, nyomás kérdésköre, például a napi egymilliós uniós büntetés a migráció ügyében, vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése, hogy a katonáit küldi Orbán Viktor házához, ha a magyar kormányfő nem engedi át a 90 milliárdos uniós hitelt. A francia politikus szerint ilyen esetekben az ellenfeleikről mindig kiderül, hogy ők maguk követik el azokat a dolgokat, amikkel vádaskodnak.

„Az, hogy Zelenszkij elnök így mert beszélni, abból is fakad, hogy azt gondolta, követni fogják Brüsszelből. De ebben tévedett,

Brüsszel – nem túl erősen, de – azt mondta, hogy ez a fenyegetőzés elfogadhatatlan. Évek óta mondom, hogy a nemzetek visszatérésének hajnalán járunk, és ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik maguk is patrióták, tisztában vannak azzal, hogy Európa az együttműködések és a szabad nemzetek Európájává kell váljon, és nem a szolganemzetek Európájává. Ezt képviseli Orbán Viktor is” – fejtette ki.

Azzal kapcsolatban, hogy Marine Le Pent hazájában eljárás alá vonták és az elsőfokú ítélettel már megpróbálják megakadályozni, hogy elinduljon a választásokon, a politikus kifejtette: valóban arra ítélték, hogy öt évig nem indulhat jelöltként választásokon. Júliusban születik másodfokú döntés – akármilyen ítélet is születik, harcolni fog, és ha ő maga nem indulhat, Jordan Bardella jelenlegi EP-képviselőjük képviseli a pártot az európai parlamenti választásokon. Emellett a fő kérdés Európa jövője, melynek alakításában szerinte Franciaországnak különleges szerepe van.

A magyar választásokban felmerült az a vád a kormánypárttal szemben, hogy orosz befolyásolás alatt áll. Ez a vád Marine Le Pen pártjával szemben is elhangzott, ahogy az amerikai beavatkozásé is – szerinte azért, hogy ha az ellenfélnek nem tetszik a választási eredmény, akkor az ellen tudjon fordulni.

„Soha nem hoznak valós bizonyítékokat külföldi beavatkozásokról. Egy év múlva lesz a francia elnökválasztás, de már most arról beszélnek, hogy akár orosz vagy amerikai beavatkozás is történhet majd akkor. Ezt azért használják, hogy megpróbálják a választások eredményét ellehetetleníteni.

A francia és a magyar nép azonban nem kész arra, hogy a választások eredményét megkérdőjelezzék ilyen kevéssé bizonyított érvek alapján”

– fogalmazott a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője.

Franciaországba évek óta nagy számú migráns érkezik, ezek a csoportok bizonyos nagy- és közepes városok egyes részein átalakítják az életet, ott „más törvényeket, más szokásokat” alkalmaznak. Marine Le Pen azonban kiemelte: tisztelnek minden népet, de ragaszkodnak ahhoz, hogy Franciaországban a francia kultúra érvényesüljön minden városban.

„Kezelnünk kell a jelentős anarchikus bevándorlást. Ez az állampolgárok biztonságát is fenyegeti, de emellett megváltoztatja a városainkban a mindennapi szabályokat. A mi országunkban mi döntjük el, hogy maradhattok-e, és ha eljöttök az országunkba, akkor a mi törvényeink fognak vonatkozni rátok, a szabályainkat, értékeinket el kell fogadnotok – ezt az üzenetet a migránsok számára nagyon határozottan kell kommunikálnunk, és egy alkotmányos népszavazást is ki kell írnunk, hogy a bevándorlási politikánkat magunk tudjuk felügyelni. Most az EU és az Európai Bíróság miatt nem teljesen uraljuk a bevándorlási politikánkat. Ezért a bevándorlási paktumot erősen ellenezzük – ez az Európai Bizottság egy eszköze, hogy beleszólhasson abba, ki jöhet be a mi országunkba. Ez nem agresszív fellépés a részünkről, hanem a józan ész megjelenése” – szögezte le.

Végezetül a Mercosur-megállapodás került szóba, amely a patrióták szerint ártalmas az EU mezőgazdaságára nézve. Marine Le Pen kijelentette:

a Mercosur-ügy egy csalás,

a francia nemzetgyűlés ellene szavazott, a franciák többsége ellene van, ezt rájuk erőltették.

„Nemcsak a Mercosur, hanem az egymást követő kereskedelmi megállapodások nagyon nehéz helyzetet hoznak létre a mezőgazdaságban dolgozók számára. Az EU ezt ráadásul tovább súlyosbítja, mert a bizottság szeretné Ukrajnát beléptetni az Európai Unióba, de akkor a közös agrárpolitikát teljesen át kell alakítani, az abból származó összegekből sokkal kevesebb folyik be a mi termelőinkhez. Valójában ez egy nem lojális verseny lesz, hiszen látjuk, mennyire mások a bérek és a költségek az országokban. Brüsszel politikája szerint kevesebbet kellene termelnie az iparnak és a mezőgazdaságnak, de ezt mi ellenezzük, mert ez az elszegényedés, a visszalépés, a függőség politikája. Ipari és mezőgazdasági szinten is egyre inkább függünk az importtól, de nem akarjuk, hogy ez a jövőben is így legyen, nem gyengébbek, hanem erősebbek akarunk lenni” – fogalmazta meg. Emlékeztetett: Európa ígérete az volt, hogy „együtt erősebbek leszünk”, de most nem ez történik, hanem az EU minden területen gyengeséget hozott.