2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Erdei fülesbagoly (Asio otus) ül egy fa ágán Balmazújvárosban 2014. december 31-én. A faj több tucat példánya költözött be a hideg elől a városban lévő fákra.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Húszezer erdei fülesbagoly telelt idehaza, milliónyi rágcsálót pusztítva el

Infostart / MTI

Legalább 7 millió 300 ezer mezőgazdasági kárt is okozó kisrágcsálót pusztított el az a csaknem 20 ezer fülesbagoly, amely a telet Magyarországon töltötte. Összesítette a lakossági felmérés adatait a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az akcióban országszerte 415 felmérő vett részt: az MME munkatársai, önkéntesei és a nemzeti park-igazgatóságok természetvédelmi őrei mellett civil szervezetek, óvodák és iskolák is.

A telelő erdei fülesbaglyok 2026. évi országos lakossági felmérésének összesítése szerint közel húszezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon – közölte szerdán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

A szervezet január végén a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly-csapatok felméréséhez. Az adatok alapján az akció ismét sikeres volt: a számlálás idején az ország legalább 592 településén, 1386 helyszínen 19 503 erdei fülesbagoly telelt – írták.

A szakemberek tájékoztatása szerint a felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, továbbá a nemzeti parki igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, civil szervezetek, valamint oktatási intézmények is részt vettek. Legalább 415 felmérő közreműködésével Magyarország valamennyi megyéjéből és a fővárosból is érkeztek adatok.

A több éve ismétlődő felmérések bővülő adatsorai számos következtetés levonását teszik lehetővé. Az idei eredmények alapján különösen jelentős a baglyok mezőgazdaságban betöltött szerepe: egy erdei fülesbagoly naponta átlagosan legalább 2,5 kisrágcsálót fogyaszt. A mintegy 150 napos telelési időszak alatt a most megfigyelt állomány így legalább 7 313 625 mezőgazdasági károkat okozó rágcsálót pusztíthat el. Ez a mennyiség mintegy 183 tonna össztömegű mezei pocok méretű zsákmányállatnak felel meg. Mindez jelentős segítséget jelent a gazdálkodóknak, mivel a baglyok természetes módon, vegyszerek használata nélkül csökkentik a kártevők számát – hívták fel a figyelmet a sajtóanyagban.

Az MME hangsúlyozta: az felmérés eredményei is alátámasztják a baglyok védelmének és költésük támogatásának fontosságát.

Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet"

Hódmezővásárhelyen folytatta országjárását Orbán Viktor vasárnap. A miniszterelnök a beszédében többek között kitért arra, hogy a választás nem az elmúlt 16 évről vagy Orbán Viktorról szól, hanem arról, hogy mindenki a saját sorsáról dönt.
Trump ultimátumot adott Iránnak - Hogy nyithatnak ki hétfőn a piacok?

Nagyon durva kijelentéseket tett a sztárfocista két betegségről: "az asztma is kamu"

US power plant threats 'show desperation', says Iran president as strikes continue across Middle East

