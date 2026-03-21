Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

"Szeretnék köszönetet mondani nektek. Köszönöm, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett" - mondta Benjamin Netanjahu, majd úgy fogalmazott: "köszönöm, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előőrs, amely megvédi közös civilizációnkat a radikális, fanatikus muszlimok áradatától, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is fenyegetik, és mindannyiótok országát veszélyeztetik".

„Köszönöm mindezt és szeretnék köszönetet mondani barátomnak, Orbán Viktornak.

Ő olyan, mint egy kőszikla"

- húzta alá az izraeli politikus.

„Ma viharos időket élünk. Olyan vezetőkre van szükségetek, akik meg tudnak védeni titeket ettől a fenyegető áradattól és gondoskodnak saját országuk biztonságáról és stabilitásáról is. Orbán Viktorban ezek a képességek teljes mértékben megvannak. Sok világvezetőt ismerek, és elmondhatom nektek, hogy ő a legerősebbek közé tartozik" - hangsúlyozta Benjamin Netanjahu.