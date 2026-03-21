2026. március 21. szombat Benedek
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videoüzenete a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Orbán Viktor a stabilitást, a biztonságot és a védelmet jelenti - hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök a budapesti CPAC Hungary 2026 konferenciának küldött videóüzenetében.

"Szeretnék köszönetet mondani nektek. Köszönöm, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett" - mondta Benjamin Netanjahu, majd úgy fogalmazott: "köszönöm, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előőrs, amely megvédi közös civilizációnkat a radikális, fanatikus muszlimok áradatától, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is fenyegetik, és mindannyiótok országát veszélyeztetik".

„Köszönöm mindezt és szeretnék köszönetet mondani barátomnak, Orbán Viktornak.

Ő olyan, mint egy kőszikla"

- húzta alá az izraeli politikus.

„Ma viharos időket élünk. Olyan vezetőkre van szükségetek, akik meg tudnak védeni titeket ettől a fenyegető áradattól és gondoskodnak saját országuk biztonságáról és stabilitásáról is. Orbán Viktorban ezek a képességek teljes mértékben megvannak. Sok világvezetőt ismerek, és elmondhatom nektek, hogy ő a legerősebbek közé tartozik" - hangsúlyozta Benjamin Netanjahu.

Kezdőlap    Külföld    Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki az 5,9 milliárd forintos főnyereményt a 12. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

