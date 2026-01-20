ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.36
usd:
328.61
bux:
121106.15
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pozitív szifiliszes vérminta
Nyitókép: Getty Images

Alattomos és veszélyes fertőzés terjed a szabolcsi városban

Infostart

Tiszavasváriban emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma. A nemi úton terjedő fertőzés veszélyes, ezért fontos a védekezés és a megelőzés.

Egy tiszavasvári körzeti orvos egy zárt közösségi csoportban hívta fel a figyelmet arra, hogy a városban érezhetően emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma – vette észre az Index. A szakember tapasztalatai szerint egyre több páciensnél diagnosztizálják a fertőzést, amely döntően szexuális úton terjed.

A betegség különösen alattomos, mivel a korai szakaszban gyakran csak enyhe, könnyen figyelmen kívül hagyható tüneteket okoz: megjelenhetnek fájdalmatlan fekélyek a nemi szerveken vagy a szájüregben, illetve megduzzadhatnak a nyirokcsomók. A fertőzés előrehaladtával testszerte jelentkező kiütések, lázas állapot, általános rossz közérzet és akár hajhullás is kialakulhat. Nem ritka ugyanakkor az sem, hogy a betegség hosszabb ideig teljesen tünetmentes marad, így az érintettek tudtukon kívül hordozzák és továbbadják a kórokozót.

Bár a betegség antibiotikummal – megfelelő időben felismerve – jól gyógyítható, az elhanyagolt esetek maradandó károsodáshoz vezethetnek. Kezelés nélkül a fertőzés több szakaszon keresztül halad előre, és idővel súlyos idegrendszeri, illetve szív- és érrendszeri szövődményeket okozhat.

A szifilisz megjelenése korántsem tekinthető véletlenszerűnek, éppen ezért a felelős döntéshozatal, az elővigyázatosság és a kockázatok tudatos mérlegelése kiemelten fontos. Az utóbbi években ismét emelkedő tendenciát mutat a megbetegedések száma, amit a szakemberek részben az óvszerhasználat csökkenésével és a felelőtlen szexuális magatartás terjedésével magyaráznak.

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a korai felismerés és az időben megkezdett kezelés nemcsak az érintett egészségét védi, hanem a fertőzés további terjedésének megakadályozásában is alapvető szerepet játszik.

Kezdőlap    Életmód    Alattomos és veszélyes fertőzés terjed a szabolcsi városban

nemi betegség

szifilisz

tiszavasvári

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.20. kedd, 18:00
Varga-Bajusz Veronika
a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történt a Mol részvényével, amire már 2007 óta nem volt példa

Olyan történt a Mol részvényével, amire már 2007 óta nem volt példa

Elsősorban a Donald Trump által belengetett vámfenyegetések és a vonatkozó friss fejlemények befolyásolják ma a befektetői hangulatot. Ázsiában ma reggel felemás hangulat uralkodott, Európában pedig egyre nagyobb esést láthatunk, Amerikában is lejjebb kerültek a vezető börzék. A magyar tőzsdén elsősorban a Molra érdemes ma odafigyelni: az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg kisebb emelkedésben van a magyar vállalat árfolyama - ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az okostelefonok korszakának vége! Kiderült, mi jön helyette: mindenki meglepődött

Az okostelefonok korszakának vége! Kiderült, mi jön helyette: mindenki meglepődött

Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron calls tariff threat 'unacceptable' as Trump says 'no going back' on Greenland plan

Macron calls tariff threat 'unacceptable' as Trump says 'no going back' on Greenland plan

The French president says the tariffs are being "used as leverage against territorial sovereignty".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 20. 05:00
Nagy változások jönnek az időjárásban, kemény párharcok is lesznek
2026. január 19. 15:13
Helyenként már egészen pozitív értéket is mutathatnak hétvégén a hőmérők
×
×
×
×