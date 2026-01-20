Alattomos és veszélyes fertőzés terjed a szabolcsi városban

Egy tiszavasvári körzeti orvos egy zárt közösségi csoportban hívta fel a figyelmet arra, hogy a városban érezhetően emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma – vette észre az Index. A szakember tapasztalatai szerint egyre több páciensnél diagnosztizálják a fertőzést, amely döntően szexuális úton terjed.

A betegség különösen alattomos, mivel a korai szakaszban gyakran csak enyhe, könnyen figyelmen kívül hagyható tüneteket okoz: megjelenhetnek fájdalmatlan fekélyek a nemi szerveken vagy a szájüregben, illetve megduzzadhatnak a nyirokcsomók. A fertőzés előrehaladtával testszerte jelentkező kiütések, lázas állapot, általános rossz közérzet és akár hajhullás is kialakulhat. Nem ritka ugyanakkor az sem, hogy a betegség hosszabb ideig teljesen tünetmentes marad, így az érintettek tudtukon kívül hordozzák és továbbadják a kórokozót.

Bár a betegség antibiotikummal – megfelelő időben felismerve – jól gyógyítható, az elhanyagolt esetek maradandó károsodáshoz vezethetnek. Kezelés nélkül a fertőzés több szakaszon keresztül halad előre, és idővel súlyos idegrendszeri, illetve szív- és érrendszeri szövődményeket okozhat.

A szifilisz megjelenése korántsem tekinthető véletlenszerűnek, éppen ezért a felelős döntéshozatal, az elővigyázatosság és a kockázatok tudatos mérlegelése kiemelten fontos. Az utóbbi években ismét emelkedő tendenciát mutat a megbetegedések száma, amit a szakemberek részben az óvszerhasználat csökkenésével és a felelőtlen szexuális magatartás terjedésével magyaráznak.

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a korai felismerés és az időben megkezdett kezelés nemcsak az érintett egészségét védi, hanem a fertőzés további terjedésének megakadályozásában is alapvető szerepet játszik.