Galgóczi Ágnes: itthon is berobbant a szifilisz, új intézkedésre is szükség volt

A szifilisszel fertőzöttek akár éveken keresztül is élhetnek tünetmentesen, miközben magukban hordozzák a betegséget, amelyet így könnyen továbbadhatnak partnereiknek. A helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádióban elmondta: a csontrendszert, a veséket, a májat vagy akár az idegrendszert is károsíthatja a krónikus szifiliszes megbetegedés. A nemi betegségek egyik klasszikus példájáról van szó. A kórokozója a treponema pallidum, amely szexuális úton terjed, de átvihető közvetlenül vérrel, és a terhes anya méhlepényén át a magzatra is átjuthat.

Galgóczi Ágnes figyelmeztetett: a szifilisz jól gyógyítható, ha időben felismerik és minél előbb elkezdik a gyógyszeres kezelést penicillinnel. Hozzátette: a jelenlegi járványügyi helyzetben tapasztalták azt, hogy a várandósoknál is előfordul szifiliszes megbetegedés, amit nem is biztos, hogy észlelnek a kismamák. Erre azonban nagyon oda kell figyelni, mert

nem lehet kizárni, hogy a betegséget elkapó állapotos édesanyák adott esetben megfertőzik a magzatot, illetve az újszülöttet.

Ugyancsak tapasztalják a megfigyelések és a visszajelzések alapján a veleszületett szifiliszes megbetegedések számának emelkedését. Emlékeztetett, hogy Magyarországon már évtizedek óta kötelező a várandósság első trimeszterében a terhes édesanyák szűrővizsgálata szifiliszre, de a mostani fejleményekre reagálva szülőszobai szűrést is bevezettek a magzatok és az újszülöttek védelmében.

Mint mondta, a magyarországi járványügyi helyzet nem egyedülálló, Európa más országaiban is emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma. Galgóczi Ágnes tanácsokkal is szolgált azoknak, akik a fertőzés jeleit tapasztalják magukon. Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, a bőr- és nemibeteg-gondozók tudnak megfelelő és alapos segítséget nyújtani a tünetek felismerésében, a diagnosztizálásban, illetve a szükséges kezelést is ők végzik. Bizonyított fertőzés, illetve megbetegedés esetén kötelező a kontaktok felkutatása, hiszen az ő vizsgálatuk és esetleges kezelésük is szükségessé válhat.

A szifilisz megelőzésének legbiztosabb módszere – hasonlóan más fertőző nemi betegségekéhez – az, ha a párok óvszert használnak az intim együttlétük során.