14 csecsemő halálát okozta egy döbbenetes nemi betegség

A várandósgondozás új elemmel bővül: a jövőben a kismamákat nemcsak az első trimeszterben, hanem közvetlenül a szülés előtt is szűrik a nemi úton terjedő fertőzésre - írja az rtl.hu.

A televízió riportjából kiderül, hogy

2024-ben 42 újszülöttnél mutatták ki a veleszületett szifiliszt.

2025-ben ez a szám már 63 újszülöttre emelkedett.

A 63 esetből 14 halállal végződött.

Bár a szifilisz szűrése évtizedek óta a kötelező vizsgálatok része az első trimeszterben, mostantól a szülés előtti tesztelés is bekerül a protokollba. Egy egyszerű vérvétel elegendő hozzá.

Az NNGYK országos tisztifőorvosa, Surján Orsolya az RTL Híradónak elmondta, hogy az intézkedés indokolt, mivel a tavaly óta jelentősen megnőtt az újszülött szifiliszesek száma. Ehhez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ingyenes gyorsteszteket biztosít majd.

Az országban a leginkább érintett vármegyék:

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pest vármegye

Tisza Tímea bőr- és nemi gyógyász rámutatott, hogy a harmadik trimeszteri, 28. héten végzett kötelező szűrés bevezetése különösen fontos lenne, mert az ekkor kimutatott szifilisz esetében még van esély a kismama gyógyítására, és arra, hogy a gyermek is egészséges maradjon.