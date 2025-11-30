14 csecsemő halálát okozta egy döbbenetes nemi betegség

A várandósgondozás új elemmel bővül: a jövőben a kismamákat nemcsak az első trimeszterben, hanem közvetlenül a szülés előtt is szűrik a nemi úton terjedő fertőzésre - írja az rtl.hu.
A televízió riportjából kiderül, hogy
- 2024-ben 42 újszülöttnél mutatták ki a veleszületett szifiliszt.
- 2025-ben ez a szám már 63 újszülöttre emelkedett.
A 63 esetből 14 halállal végződött.
Bár a szifilisz szűrése évtizedek óta a kötelező vizsgálatok része az első trimeszterben, mostantól a szülés előtti tesztelés is bekerül a protokollba. Egy egyszerű vérvétel elegendő hozzá.
Az NNGYK országos tisztifőorvosa, Surján Orsolya az RTL Híradónak elmondta, hogy az intézkedés indokolt, mivel a tavaly óta jelentősen megnőtt az újszülött szifiliszesek száma. Ehhez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ingyenes gyorsteszteket biztosít majd.
Az országban a leginkább érintett vármegyék:
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Heves
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Pest vármegye
Tisza Tímea bőr- és nemi gyógyász rámutatott, hogy a harmadik trimeszteri, 28. héten végzett kötelező szűrés bevezetése különösen fontos lenne, mert az ekkor kimutatott szifilisz esetében még van esély a kismama gyógyítására, és arra, hogy a gyermek is egészséges maradjon.