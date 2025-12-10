ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Szlávik János az Arénában.

Két veszélyes betegség is drámaian terjed Magyarországon – halált is okozhatnak

InfoRádió

Az utóbbi időszakban emelkedett a szifiliszes és a hepatitiszes betegek száma, és az AIDS szűrésekre sem megy el a veszélyeztettek többsége – hangzott el az InfoRádió Aréna című műsorában, aminek Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője volt a vendége.

A szifilisz nemi úton terjedő bakteriális fertőzés, ami antibiotikumokkal jól gyógyítható, ám most újra problémákat okoz – mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

„Nyilvánvalóan egy olyan betegség, ami nemi úton terjed, a világ legegyszerűbb módján kivédhető: védekezni kell ellene” – fogalmazott a szakértő, aki az emelkedő esetszámok miatt biztosra veszi, hogy visszaszorult az óvszerhasználat. Szintén a szifilisz esélyét növeli, ha valakinek az átlagosnál több szexuális kapcsolata van, valamint fiatalabb korban kezd el nemi életet élni. Magyarországon is jellemzően a nagyon fiatalok körében fordul elő a betegség, olyanok esetében, akik nem igazán használnak óvszert – jegyezte meg.

A szifiliszes esetek számának emelkedését ugyanakkor a világon mindenhol észlelik – mondta az infektológiai osztályvezető, hangsúlyozva: a szifilisz 60-70 százalékban jellegzetes tünetekkel jár: bizonyos idő után bőrkiütések keletkeznek tenyéren, talpon, a bőrön, de az általános tünetek között említhető a láz, szédül, álmatlanság, stb. De miután a szifilisz az egész szervrendszert érintő betegség,

májgyulladást, szívpanaszokat és idegrendszeri elváltozásokat is okozhat, ráadásul kezelés nélkül 30-50 százalékban halálos is lehet

– emelte ki az orvos, hozzátéve, hogy a betegség lefolyása akár évtizedekig is tarthat.

Szlávik János az AIDS-ről azt mondta, sokan nem foglalkoznak azzal, hogy bár veszélyeztetettek, eljárjanak szűrésre. „Jóval ritkább az, aki rendszeresen elmegy szűrésre, mert tudja, hogy van hatékony gyógyszer, és nagyon jól tudja, hogyha évente csak egyszer elmegy szűrésre, az neki pont elég ahhoz, hogy ne legyen beteg.”

Az AIDS hasonlít a szifiliszre, mert sokáig tart, és nem olyan könnyű felismerni – tette hozzá az infektológiai osztályvezető, hangsúlyozva: a HIV-vírus folyamatos gyógyszer szedése mellett majdnem teljesen kiirtható. „Temetőknek hívják azokat a helyeket, ahova ezek a vírusok elbújnak, tehát tudni kell azt, hogy ez egy retrovírus, ami azt jelenti, hogy beépül az emberi genomba. Tehát az emberi genomból DNS vagy RNS szakaszokat kivágni rendkívül bonyolult és nehéz.”

Szlávik János beszélt a hepatitisz A terjedéséről is a nagyon rossz higiéniás körülmények között élők körében. Itt elég komoly esetszám-emelkedés van:

néhány évvel ezelőtt alig száz eset volt egy évben, idén pedig már 1800-nál járunk, amit drámainak nevezett.

Mint mondta, ennek nem pusztán a rossz higiénés viszony – a vezetékes víz hiánya, az angol wc hiánya, a hajléktalanoknál az összezártság és a kosz – az oka, hanem van egy normális vulzálása is, tehát bizonyos időnként, 5-8 évente emelkedik az esetszám, mert például a mai fiatalok kicsit izolálva nőnek fel. Szlávik János hozzátette: ritkán ugyan, de a hepatitisz A is tud rosszindulatú lenni, amikor a máj működése károsodik, ami halálos is lehet.

