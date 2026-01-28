Csercsa Balázs elmondta, miért hagyta ott a Tisza Pártot

Csercsa Balázs az egyházügyi munkacsoportot irányította a Tisza Pártban. A volt szakpolitikai vezető egy hete bejelentette, elhagyja a pártot. Az Index a Magyar Péterékhez történt csatlakozásáról, a párt működéséről, valamint a döntésének okáról kérdezte egy interjúban.

Csercsa Balázs elmondta: vidéki, keresztény közegből származik, ennek a társadalmi igazságosságra vonatkozó része fogta meg igazán. Gimnazista korától mostanáig tevékenykedett különböző civil szervezetekben, mint önkéntes vagy vezető. 2022-ben a Márki-Zay Péter által vezetett ellenzéki összefogás kampányában is aktív volt.

„Akkor mindenkit hidegzuhanyként ért a választási eredmény, és emiatt Magyar Péter feltűnését friss szellőnek, új reménynek láttam”

– fogalmazott, hozzátéve: úgy gondolta, hogy a Tisza közösségében „végre lehetőség nyílik a valódi rendszerváltásra, egy mindenki számára igazságos társadalom megalkotására, vélemények, gondolatok és értékek szabad ütköztetésére. Ezért a legkorábbi időktől kezdve szerény anyagi támogatással és minden más módon önkéntességgel támogattam a Tisza közösségét. Több Tisza Szigetnek is tagja voltam”.

Az önkéntesség után a szakpolitikai munka következett: „Amikor lehetőség nyílt a szakpolitikai munkacsoportokhoz való csatlakozásra, az első adandó alkalommal jelentkeztem. Az egyházügyi munkacsoportba választottak” – fogalmazott, hozzátéve: „egymagam alkottam meg a Tisza egyházügyi programtervét, és vezettem végig azt a különféle egyéb munkacsoportokkal és pártvezetőkkel való egyeztetéseken, finomításokon. Ezenkívül is, a pártvezetés kérésére, különféle ad-hoc feladatokat végeztem”.

Mint fogalmazott, később csatlakozott a munkacsoporthoz még valaki, a közelmúltban pedig egyre többen lettek, de a munka oroszlánrészét addigra elvégezték. Csercsa Balázs szerint

„a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik”.

Csercsa Balázs arra a kérdésre, hogy miért döntött a Tisza Párttól való távozás mellett, kifejtette: „A döntésem nehéz és gyásszal terhes folyamat eredménye volt. Visszajelzések alapján is joggal gondolhattam, hogy a Tisza győzelme esetén valamilyen fontos feladat várt volna rám. Ugyanakkor arra jutottam, ha komolyan gondolom az erkölcsi elveket, amelyekről több helyen írtam, és amelyeket az életemben megvalósítani igyekszem, akkor nem adhatom a nevem a Tiszához.”

A volt egyházügyi vezető leszögezte, fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között: „A Tisza közössége sokezer lelkes, őszinte, becsületes, hazáját szerető emberből áll, akikre még mindig szeretettel gondolok, akkor is, ha közülük jelenleg sokan nem így gondolnak rám. Ugyanakkor számomra is meglepő volt, hogy a posztom után mennyire sok támogató és megerősítő üzenetet kaptam tiszásoktól. Az ő hangjukat is szeretném felhangosítani”.

Azt mondta,a Tisza Pártnak – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok. „Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – folytatta Csercsa Balázs, hozzátéve: „Ilyen volt például, hogy a Tisza közössége alulról szerveződő, szabad, helyi közösségek hálózata lesz. Ezzel szemben ma az a helyzet, hogy a Tisza-szigeteknek és önkénteseknek szigorú rend szerint, pártutasításra kell működniük. Kihasználják őket feladatokra, de segítséget vagy válaszokat a kérdéseikre nem kapnak”.

Csercsa Balázs a pártelnökről úgy vélekedett,

„Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív.”

Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé – fogalmazott.

„A legutóbbi egyeztetéseken és a belső kommunikációban azt vettem észre, hogy a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak. Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek. Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek. Ezzel pedig már nem vállalhatok közösséget” – mondta Csircse Balázs, aki szerint

„aztán ott van a gazdaság. Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte”.

Mint mondta, bár ő más területen dolgozott, a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, „azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése”.

Csercsa Balázs azt is mondta,

„a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték”,

„a jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hozták”.

Csercsa Balázs azt is elmondta: a Tisza Párt vezetése felé „aggályaimat többször jeleztem szóban és e-mailen is, de ezekre választ nem kaptam. Koordinátoroktól és munkacsoportok vezetőitől tudom, hogy ez a probléma általános. Amikor feladat van, a parancs gyorsan érkezik a központból, de elismerést vagy akár csak választ a kérdéseikre, problémáikra csak nagysokára vagy egyáltalán nem kapnak”.