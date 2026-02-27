ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
Nyitókép: Pixabay

Baleset az M1-es autópályán, nagy a torlódás

Infostart

Az autópálya 39-es kilométerénél több km-es torlódás alakult ki.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicskénél baleset történt, a 39-es km-nél több km-es torlódás alakult ki.

Az erős teherforgalom miatt a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Bicske között szakaszos a torlódás, helyenként araszol a forgalom. Az 54-es kilométernél átterelt belső sávon személyautóval továbbra is jól lehet haladni – írja péntek este az Útinform.

A 8-as főúton, Ajka térségében korábban egy kamion és hét személygépkocsi ütközött össze. A 79 km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították. Aki teheti, Ajkán keresztül, Szentgál felé tud kerülni.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért keresse fel a rendőrség honlapját: https://www.police.hu/

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

A horvátok azért nem engedik át az orosz olajat, mert azt akarják, hogy Magyarország és Szlovákia váljon kiszolgáltatottá az ő vezetéküknek, az Adriának – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hortay Olivér szerint az ukránok nem fogják beengedni az Orbán Viktor által bejelentett magyar-szlovák vizsgálóbizottságot.
 

×