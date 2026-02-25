ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda Géza
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Feszült helyzetben jön a Kormányinfó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miközben zajlik a vita Ukrajnával a Barátság kőolajvezeték újraindítása körül, fel kellett szabadítani a stratégiai olajtartalékot, és Magyarország megvétózta az EU 20. szankciós csomagját Oroszország ellen, a kormány ismét ülést tart, és csütörtök délelőttre Kormányinfót hirdettek.

„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését” – tette közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerda délben.

Korábban azt írta, hogy „Kijevben nagy összegyülekezés volt: Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk”.

Többek között ez a feszült vita, és a hivatalosan is megkezdődött választási kampány az a háttérhelyzet, amelyben a kormánynak most döntéseket kell hoznia. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 26. (csütörtök) 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó: Mit, miért tesz a kormány? címmel a Miniszterelnöki Kabinetirodán a Karmelita Kolostorban.

