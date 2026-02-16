Drámai vallomást tett az Egressy Mátyás telefonját ellopó férfi

A Blikk tudósítása szerint G. Richárdot megbilincselve vezették a rendőrök a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe, ahol végül ítéletet is hirdettek vele szemben. A lap szerint az hangzott el, hogy a férfi által egy iPhone típusú készüléket talált egy éjszakai buszjáraton, de a készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem kikapcsolta és eltette.

„A Blaha Lujza téren leszálltam, nem tudtam, mit csináljak vele, ezért fogtam és oda adtam valakinek. Be voltam kábítószerezve, függő vagyok sajnos. Sajnálom” – mondta a férfi. „Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam. Ha egyből felhívom a segélyhívót és értesítem a szüleit, barátait, akkor tudtak volna intézkedni és életben maradhatott volna” – folytatta.

A Blikk azt írta, a férfi elvált a feleségétől, jelenleg munkanélküli, nincsen semmi jövedelme. Egyébként hegesztő a szakmája, amiben minél előbb szeretne elhelyezkedni és egy középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkezik. Több alkalommal volt már büntetve: legutóbb tavaly októberben kábítószer-fogyasztás miatt. Jelenleg pedig bolti lopásért van vele szemben büntetőeljárás folyamatban.