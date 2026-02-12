ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter Bicskén: ha áprilisban a Tisza győz, a gyermekvédelem költségvetése „felülről nyitott” lesz

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Ikonikus időpontban és helyszínen tartotta kampányindítóját 60 nappal a választások előtt a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter két évvel ezelőtt adta első interjúját a Partizánon, a felbukkanását megelőző kegyelmi botrány helyszíne pedig a Bicskei Gyermekotthon volt. Bicskén ezúttal is központi kérdés volt a gyermekvédelem.

A bicskei választókerület sok mindenről híres, egyebek mellett a NER szívcsakrája, Felcsút is itt van – mondta felszólalása elején Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a gyermekvédelem témájával folytatta. A bicskei gyermekotthon ügye, a két éve kitört kegyelmi botrány csak a jéghegy csúcsa volt. Egy több évtizedes szörnyű bűncselekmény-sorozatról volt szó az állam asszisztálása mellett – fogalmazott.

„Nagyon fontos vállalásai vannak a Tiszának, számon kérhető vállalások, mint a béremelés, otthonfelújítás, a szakemberek segítése, olyan jelzőrendszerek kiépítése vagy a meglévők megerősítése, hogy soha többet ilyen szörnyű bűncselekmények ne történhessenek meg” – jelentette ki a pártelnök, leszögezve, hogy

választási győzelmük esetén a gyermekvédelem költségvetése „felülről nyitott” lesz.

Magyar Péter azt is hozzátette, ebben a választókerületben különösen jól cseng, hogy a Tisza célul tűzte ki az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. Beszámolt arról is, hogy személyes találkozót kért és kapott a legfőbb ügyésztől, európai parlamenti képviselőként pedig bejelentkezett a Samsung gödi gyárának dél-koreai vezetőjéhez is.

Mint mondta, elképesztő, hogy egy olyan gyárra, ami százmilliárdos támogatásokat kap, csak tízmilliós bírságot szabnak ki, ha valamelyik munkavállaló szervezetében az egészségügyi határérték ötszázszorosát találják meg nikkelből és egyéb nehézfémekből. Elmondása szerint beszélt a gödi üzem több dolgozójával, akik mind megerősítették az elhíresült állapotokat.

Magyar Péter az április 12-i parlamenti szavazást népszavazásnak nevezte. Szerinte két dolog közül lehet majd választani: az egyik oldalon ott lesz az „elmúlt 16 év szabad rablása és a Magyarországot Európa legszegényebb és legkorruptabb országává tévő hatalom”, a másikon pedig „a valódi szakemberek, jó érzésű, hazaszerető magyar emberek közössége, a Tisza Párt”. Úgy fogalmazott:

„lehet választani a Türk Tanácsot és Magyarország kivezetését az Európai Unióból, és lehet választani Európát annak minden hibájával együtt, mert természetesen vannak hibái”.

A Tisza Párt elnöke arra is kitért, hogy ez lesz a valaha volt legmocskosabb, legnehezebb választási kampány. Követőit arra kérte, hogy maradjanak békések, ne üljenek fel semmilyen provokációnak, legyen az akár egy mesterséges intelligenciával hamisított videó is a miniszterelnök Facebook-oldalán. Megjegyezte, ha valaki így csal és hamisít bármelyik sportpályán – még Felcsúton is –, azt rögtön kizárják a versenyből. Sőt, ha úgy viselkedik, mint Orbán Viktor, akkor örökre eltiltják – jelentette ki.

Április 13-án bármilyen idő is lesz, esős, szeles vagy napsütéses, mindenki könnyebben fog tudni levegőt venni – fogalmazott Magyar Péter a bicskei kampányindítón.

Szerdán döntött a Szlovák Alkotmánybíróság: nem függeszti fel a Büntető törvénykönyvnek azt a paragrafusát, amely a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését hat hónap börtönnel bünteti. A kassai székhelyű taláros testület ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály alkotmányosságát továbbra is vizsgálják, és a végső állásfoglalás még várat magára.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

