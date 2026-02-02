Vigyázzon, most egyesek toxikus szülőkké válhatnak – osztják a félévi bizonyítványokat

Az esztendő bármelyik szakaszában fontos, hogy se a szülők, se pedig maguk a gyerekek ne szorongjanak az iskolai eredmények miatt, de a félévi bizonyítványok kiadásának idején erre külön is érdemes odafigyelni. Fontos törekedni a minél jobb tanulmányi eredményre, ám ha ezt görcsösség és túlzott stressz kíséri, akkor rendkívül negatív eredménnyel jár. Erről a témáról kérdezte az InfoRádió Gál Beatrixot, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatóját.

„Nagyon fontos, hogy a gyerekeket saját magukhoz mérjük. A legnagyobb hiba, amit el lehet követni, az a »bezzeg a Botondnak sokkal jobb volt, nézd meg a Botond mennyivel jobban teljesít« típusú szemrehányás. Minden gyerek saját magához képest tudja kihozni a legtöbbet önmagából, és hogyha ezzel pressziót teszünk rá, akkor nem segítjük, hanem inkább csak hátráltatjuk, mert szorongóvá válik, egy egészségtelen teljesítménykényszer alakul ki” – fejtette ki az igazgató.

Hozzátette: nagyon fontos akkor közbelépni, ha elkezd romlani az eredménye ahhoz képest, amit megszoktunk, mert akkor annak valószínűleg lehet valami a hátterében, akár kortárs problémák, akár valamelyik tanárral kapcsolatos probléma, vagy akár egy otthoni feloldatlan konfliktushelyzet.

„Próbáljuk támogatni a gyereket abban, hogy önmagához képest a legtöbbet hozza ki, ne hasonlítsuk össze másokkal, mert minden gyerek nagyon egyedi, és ha jól teljesít, akkor kapja meg a lehető legtöbb dicséretet és motivációt” – fogalmazott a szakértő.

Szeretettel semmiféleképpen ne kapcsoljuk össze a bizonyítványt, tehát azt semmiképpen ne érezze a gyerek, hogy ahhoz, hogy szerethető legyen, neki valamit teljesítenie kell. A saját értékét vagy a szerethetőségét ne abban mérje, hogy éppen milyen osztályzatot kap.

A bizonyítvány legyen inkább egy iránymutatás neki is, a szülőnek is abban, hogy ő merrefelé tart, miken lehetne változtatni.

„Nem kell ahhoz minden gyermeknek mérnökké vagy orvossá lenni, hogy legyen egy kiteljesedett, boldog élete. Azt gondolom, hogy például nagyon sok fodrász vagy asztalos is nagyon boldog, kiteljesedett életet tud élni. A bizonyítvány arrafelé lehet egy visszajelzés, hogy melyek azok a képességek, amelyekben ő erős, és melyek azok területek, amerre nem érdemes terveznie. Azt is fontos átgondolni, milyen a gyermek érdeklődési köre" – hangsúlyozta Gál Beatrix.

A most aktuális felvételik kapcsán a szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 14 éves gyerekre ne tegyük rá azt a terhet, hogyha őt nem a legelitebb gimnáziumba fogják fölvenni, hanem egy másikba, vagy netalántán egy szakiskolába, az az ő egész életét negatív értelemben meghatározza majd. Számtalanszor előfordul, hogy egy kicsit később érik valaki, egyszerűbb iskolával kezd, és aztán a felnőttképzésben szerez plusz képzettségeket, akár diplomákat. Mint mondta,

ez ma már annyira jól működik, hogy semmiképpen nem határoz meg egy teljes életet, hogy egy adott időszakban egy fiatalnak milyenek az iskolai osztályzatai.

Arra a felvetésre, hogy nem követünk el hibát, ha csupa-csupa felmentést adunk a gyereknek, vagy elfogadjuk a gyerek kifogásait a rossz jegy vagy a rossz felvételi miatt, és még rá is teszünk egy lapáttal, és azt mondjuk, teljesen mindegy, hogy milyen jegyed van, tőlem sem kérdezte meg soha senki az életben, hogy hanyas voltam matematikából, a szakértő elmondta: a ritkább eset, hogy bárki ezt bagatellizálja, a legtöbb szülő inkább szorong maga is a gyereke teljesítménye miatt.

„Mindenkinek jól kell ismernie a saját gyermekét, önmagához képest kellően értékelni. Ha van egy olyan tudásunk, hogy az általános iskola alsó tagozatában mindvégig négyes-ötösöket kapott, és egyszer csak, amikor megkezdődik a kiskamaszkor, ötödik, hatodik vagy hetedik osztályban van egy jelentős romlás, még akkor se a bagatellizálás legyen az első dolog, ami eszünkbe jut, hanem az, amiről beszéltünk, hogy

esetleg van-e valami a háttérben, ami a gyerek lelki világában talán nehezen feldolgozható, és ez elkezdte rontani a teljesítményét"

– fogalmazott. Előfordulhat, hogy egy nehéz közegbe került, vagy az ő osztályában lett egy olyan erőteljes véleményvezér, aki alapvetően nem teljesít jól, és így ciki lett jó eredményeket elérni.

Felmerült a kérdés, hogy ezekben a napokban egyes rendkívül büszke szülők dicsekvő bejegyzéseket tesznek közzé a közösségi médiában, lefotózzák a gyerekük csupa jeles bizonyítványát, netán mások orra alá dörgölik azt. Gál Beatrix toxikusnak tartja ezt a tendenciát.

„Ez nem a gyerekről szól, hanem a szülőről, amikor ő a gyerek sikereiben próbál fürdőzni, igazából a gyereknek ebből semmi haszna nincsen. Egyébként is, ha túl van reprezentálva a gyerek a közösségi médiában, az számára nagyon-nagyon káros, rengeteg támadási felületet ad. Ne felejtsük el, hogy a közösségi médiát mindenki használja, látják a gyerek osztálytársai is, hogy »jaj, úristen, komolyan, most anyád kitette a bizonyítványodat?« Tehát számos atrocitás érheti a gyereket, amikor mi a közösségi mediában posztolunk róla, amit a legtöbb szülő át sem gondol" – mondta Gál Beatrix.

A gyermekvédelmi szolgálat nagyon speciális helyzetben van, mert például a gyermekvédelmi ellátásban lévő gyereket alapvetően a törvény által is tiltott bármilyen közösségi oldalon megjeleníteni akár a nevelőszülőnek, akár a vérszerinti szülőnek, aki éppen nincs a gyerekkel kontaktusban.

Sokkal egészségesebb tendencia, ha teljesen minimalizáljuk a gyerekekkel kapcsolatban a közösségi médiát

– hívta fel a figyelmet a szakértő. „Azt mindannyian tudjuk, hogy ami egyszer felkerül a világhálóra, afölött teljesen elvesztettük a kontrollt, és mindig ott marad” – hangsúlyozta az igazgató.