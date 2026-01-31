ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Eltűntek a nyelvtanulók: hat év alatt felére csökkent a nyelvvizsgázók száma

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke, Légrádi Tamás úgy látja, hogy nem is a nyelvvizsgázók csökkenő száma a legnagyobb baj, hanem az, hogy tízből csak négy magyar beszél valamilyen idegen nyelvet.

2025-re felére csökkent a nyelvvizsgázók száma Magyarországon. A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint a csökkenés egyik oka, hogy már nem szükséges az egyetemi diplomaszerzéshez a nyelvvizsga; de Légrádi Tamás szerint már a középiskolásoknál is látható a visszaesés.

„A lakossági nyelvoktatás a nyelviskolákban az elmúlt években minimális méretűre zsugorodott, kevesebben tanulnak nyelvet. Mondhatnánk persze, hogy nem a papír, hanem a tudás a lényeg, de nem kellene vészharangokat kongatni, ha az Eurostat statisztikáiban nem állnánk ennyire rosszul, az utolsó előtti helyen az unióban” – mutatott rá az InfoRádióban Légrádi Tamás.

A nyelvtudást a számok nyelvére fordítva elmondta: tízből körülbelül négy ember beszél idegen nyelvet, ez az elmúlt 25-30 évben jelentősen emelkedett, a rendszerváltáskor még tízből ketten beszéltek az anyanyelvükön kívül másikat is, a környező országokban viszont mindenütt magasabb ez az arány.

Visszatérve a nyelvvizsga témájához elmondta: noha felvetődhet, hogy ezt nem kérik már szinte sehol, ez egy nagyon objektív mérőeszköz.

„Egyrészt van, ahol ez követelmény, illetve van, ahol ezt nézik,

a közszférában még pénzt is adnak érte.

Emiatt aztán feltétlenül érdemes nyelvvizsgát tennie annak, aki ezt úgy érzi, de aki meg úgy gondolja, hogy nyelvvizsga nélkül is a nyelvtudásával fog tudni boldogulni, azért erre is láttunk nagyon sok példát. A nyelvvizsga tekintetében a fiatalok körében még egy állami ösztönző is van, a sikeres nyelvvizsga díját visszakapja a vizsgázó, amit nagyon pozitív dolognak gondolunk, ugyanakkor ez sem állította meg a tendenciát” – rögzítette Légrádi Tamás, de hozzátette, sok egyetem megköveteli a diplomaszerzéshez a nyelvvizsgát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Eltűntek a nyelvtanulók: hat év alatt felére csökkent a nyelvvizsgázók száma

nyelvvizsga

idegen nyelv

nyelv

légrádi tamás

nyelviskolák szakmai egyesülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Jön az újabb közlekedési lámpa

Az Észak-Karolina Állami Egyetem kutatói egy negyedik, fehér fény bevezetését javasolják, amely az önvezető autók térnyerésével radikálisan csökkenthetné a kereszteződésekben való várakozási időt.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?

Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?

Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Készen állsz a próbára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 17:22
Tanárai küzdöttek a hétéves kislány életéért
2026. január 31. 17:05
Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak – mondja Szijjártó Péter
×
×
×
×