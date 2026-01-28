ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
A paksi atomerőmű.
Nyitókép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Volt egy kis gond a paksi atomerőműben

Infostart

A hiba miatt leállították az egyik generátort, március elejéig tart a javítás.

A Paksi Atomerőmű 3. blokkján 2025. december 29-én az egyik generátor csapágyainál kismértékű rezgésnövekedést, a tekercshőmérséklet méréseknél szintén emelkedést jeleztek a műszerek. A paraméterek az üzemeltetés feltételeinek megfelelő értékeken stabilizálódtak – közölte az MVM az atomerőmű honlapján.

„A hiba beazonosítása érdekében a generátor teljesítményét 100 MW-tal csökkentettük, majd további ellenőrzések, mérések alapján december 31-én döntöttünk a leállításról, amelyet január 1-én hajnalra végre is hajtottunk” – tették hozzá.

A leállítás utáni ellenőrzések alapján a generátor egyik alkatrészéből törhetett le egy darab, amely ezt követően károsodást okozott a berendezésben. A generátor néhány hónappal ezelőtt ellenőrzésen esett át, ahol igazolták a berendezés megfelelő állapotát. A törést rejtett anyaghiba okozhatta, ezt a későbbi anyagvizsgálatok erősíthetik meg. A szakemberek felkészültek a hasonló alkatrészek célirányos vizsgálatára, ezeket a közeljövőben végre is hajtják. Az üzemidő-hosszabbítási projekt keretei között minden fontos alkatrész további felmérése, folyamatos ellenőrzése, és szükség esetén cseréje is megtörténik.

A karbantartó személyzet megkezdte a generátor javítását is. A munka váltott műszakokban, folyamatosan zajlik.

A hibajavítás így várhatóan 2026. február végére befejeződik.

„A generátor összeszerelését és segédrendszerekkel együtt történő üzembevételét ezután, a jelenlegi ütemterv szerint 2026. március 5-ig hajtjuk végre” – közölte az MVM.

