2026. január 25. vasárnap
Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Megfontolja a kormány, hogyan járulhatnak hozzá az energiacégek a januári rezsiköltségek átvállalásához - a nap hírei

InfoRádió

Elkészült az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum – közölte az ukrán elnök. Az Egyesült Államokban halálos áldozatai is vannak az ország nagy része fölött átvonuló erős téli viharnak.

A kormány átvállalja a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési költségeket a mintegy 3 millió 300 ezer családtól, függetlenül attól, hogy gázzal, árammal vagy távhővel fűtenek – erősítette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. Hidvéghi Balázs jelezte: megfontolják, hogyan járulhatnak hozzá az energiacégek ehhez a teherátvállaláshoz, ahogy korábban a különadókkal is bevonták őket a közteherviselésbe.

Folytatódik az ingyenes tűzifa-akció, 1 hét alatt több mint 5ezer köbméter tüzelőt juttatott el a kormány a rászorulókhoz. A támogatást azok kapják, akik kifogytak a készleteikből, és kizárólag fával tudnak fűteni. A program célja, hogy a hideg időszakban senki ne maradjon fűtés nélkül, különösen a vidéki, fával fűtő háztartásokban. Az ingyenes tűzifát addig biztosítja a kormány, amíg az időjárási körülmények ezt indokolják.

Életveszélyes a jégre menni a természetes vizeken és az egész Balaton területén - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel felhívta a figyelmet, hogy a természetes vizek jegén több helyen is repedések alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. A Balaton Televízió a Facebook-oldalán arról ír, hogy a tiltást megszegők akár 5.000-50.000 forint közötti bírságra is számíthatnak 4 milliárd forintos rendkívüli mezőgazdasági segéllyel bővült a sertéstartók támogatása és 500 millió forinttal nőtt a tenyészkoca-állatjóléti keret, amely így 8,3 milliárd forintra emelkedett – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István szerint az ágazatnak súlyos károkat okozott az aszály, az energiaárak növekedése és a piaci bizonytalanságok, ezért szükség van kiszámítható támogatási környezetre.

Elkészült az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, Kijev várja az aláírás helyét és idejét – közölte az ukrán elnök Vilniusban. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy az aláírást követően a dokumentumot ratifikálásra küldik az amerikai kongresszusba és az ukrán parlamentbe. Szerinte Moszkva mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna adja fel a donbaszi területeket. Gitanas Nauseda litván államfő az ukrán államfővel tartott megbeszélését követően nehezményezte, hogy Oroszország próbálja elkerülni a békét Ukrajnában és nem fogad el tűzszünetet sem.

Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben. Az ukrán légierő vasárnapi közlése szerint az orosz hadsereg 102 harci drónnal és két Iszkander típusú ballisztikus rakétával támadta a fővárost. Vitalij Klicsko polgármester ismertette, hogy a téli fagyos időben 1676 épülettömbben továbbra sincs fűtés, szombaton még mintegy 6000 épülettömbben szakadt meg a távhőszolgáltatás.

Az Egyesült Államokban több mint tízezer repülőjáratot töröltek, és mintegy 900 ezren maradtak áram nélkül az extrém téli időjárás miatt. Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt. Donald Trump elnök jóváhagyta a szövetségi katasztrófahelyzet kihirdetését 15 államban. Az Oklahoma City-től Bostonig terjedő, több mint 2400 kilométeres sávban viharos a szél, az ország északkeleti államaiban akár 30 centiméternél is nagyobb hó eshet. A washingtoni Ronald Reagan repülőtér minden járatát töröltek, de a philadelphiai, washingtoni, baltimore-i, észak-karolinai, New Yorki és New Jersey-i repülőterek is érintettek.

Kikötött Marseille-ben a Grinch nevű olajszállító hajó, amelyet a francia hatóságok még csütörtökön tartóztattak fel a Földközi-tengeren. A tanker az orosz árnyékflotta tagjaként lehet érintett a nyugati szankciók megkerülésében, ezért a haditengerészet a Fos-öbölbe kísérte további vizsgálatokra. A marseille-i ügyészség szerint a hajó dokumentumai kétségeket vetnek fel a zászlóhasználat szabályosságával kapcsolatban. Az indiai kapitányt őrizetbe vették.

Zárva volt a szilveszteri tűzvész sújtotta svájci bár egyik kijárata - közölte a Neue Zürcher Zeitung. A lap szerint a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy vész esetén az emberek gyorsan elhagyhassák az épületet. A 40 ember életét kioltó tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak a - nem vészkijáratként feltüntetett – személyzeti ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni.

Belgiumban ötnapos sztrájkba kezdenek mától a vasúttársaság és a vallon közlekedési vállalat dolgozói. A vasúttársaság és a belga szakszervezetek azért hirdettek sztrájkot, mert nem tartják kielégítőnek a szolgáltatási szerződéseket érintő, költségcsökkentő reform intézkedéseket. A részleges munkabeszüntetéssel járó megmozdulás a nemzetközi vonatok közlekedését is érinti.

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót.

Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

2026. január 25. 20:45
2026. január 25. 19:44
