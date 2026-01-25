ARÉNA - PODCASTOK
Jeges faág Kentuckyban, Amerikában.
Nyitókép: Fotó: Infostart

Amerika felében veszélyhelyzetet rendeltek el

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a fagyott esővel és havazással kelet felé vonuló téli vihar vasárnap.

Az ország déli államaiban a fagyott esőben már a vasárnap reggeli órákban meghaladta a 600 ezret az áramszünet által érintett háztartások száma, és a szám a várakozások szerint meghaladhatja az 1 milliót. Texas, Louisiana, Tennessee, Mississippi államokban regisztrálták a legtöbb áramszünetet.

Elsősorban a fagyott eső okoz gondot, amely több centiméter vastag réteget képez a faágakon és villanyvezetékeken, leszakítva azokat. Az érintett államokban a helyi hatóságok közösségi melegedőket nyitottak azok számára, akiknek otthonában az áramszünet miatt fűtés sincs.

A vihar miatt csak vasárnap mintegy 10 ezer légijáratot töröltek, miután szombaton 4 ezer járat nem közlekedett, és a légitársaságok már hétfőre is bejelentettek további 2 ezer járattörlést.

New York La Guardia repülőterén vasárnap csaknem az összes járatot törölték a havazás miatt, és különösen súlyosan érintett Texasban Dallas és Houston, valamint Georgia államban Atlanta repülőtere. A főváros, Washington repülőterein is számos járatot töröltek, vagy késve tudnak indítani a havazás miatt. A havazás és jégeső miatt a közúti és vasúti közlekedés is akadozik.

Jégmentesítenek egy repülőgépet a fagy miatt egy amerikai repülőtéren.
Jégmentesítenek egy repülőgépet a fagy miatt egy amerikai repülőtéren.

A viharzóna az ország délnyugati részétől az északkeleti államokig 3600 kilométeren hosszan húzódik. A rendkívüli időjárás miatt

21 államban van érvényben veszélyhelyzet.

Az ország északkeleti államaiban, a fővárostól, Washingtontól északra 30 centimétert jóval meghaladó friss havat várnak vasárnap, majd hétfőtől az előrejelzések szerint még hidegebbre fordul az idő, egész héten kemény fagyokkal.

