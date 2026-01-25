Egyértelmű, hogy mi hozná el a rezsicsökkentés végét

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de "megfontolandó és eldöntendő, hogy

az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni".

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart". Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös - emelte ki az államtitkár.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak.

Hidvéghi Balázs megítélése szerint

az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés.

Világossá kell tenni az emberek számára: ha "a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk - ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének".