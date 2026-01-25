ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unrecognizable woman hands in gray sweater touching and setting radiator thermostat regulator
Nyitókép: Getty Images/Olga Rolenko

Egyértelmű, hogy mi hozná el a rezsicsökkentés végét

Infostart / MTI

Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de "megfontolandó és eldöntendő, hogy

az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni".

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart". Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös - emelte ki az államtitkár.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak.

Hidvéghi Balázs megítélése szerint

az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés.

Világossá kell tenni az emberek számára: ha "a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk - ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének".

Kezdőlap    Gazdaság    Egyértelmű, hogy mi hozná el a rezsicsökkentés végét

időjárás

rezsicsökkentés

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak

Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak

Országszerte borult, esős idő várható, a Dél-Alföldön pedig akár viharos szél is nehezítheti a közlekedést. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 9 Celsius-fok között alakul - olvasható a Hungaromet prognózisában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hajléktalanként halt meg a legendás amerikaifocista: nyomoz a rendőrség, megölhették

Hajléktalanként halt meg a legendás amerikaifocista: nyomoz a rendőrség, megölhették

Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

The shooting follows days of protests in the city over the Trump administration's immigration enforcement operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 07:46
Ónos eső, jeges hó esetén ezt ne tegye a napelemekkel
2026. január 24. 17:56
Balogh László: csúcsokat döntöget az ingatlanpiac bizonyos területeken
×
×
×
×