2026. január 25. vasárnap Pál
Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 5-én. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro

Zárva volt a vészkijárat Svájcban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Zárva volt a Crans-Montanában lévő, szilveszterkor tűzvész sújtotta Le Constellation bár egyik fontos kijárata - közölte vasárnap a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci lap.

A lap szerint a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy az emberek egy vészhelyzet esetén gyorsan elhagyhassák az épületet, de az zárva volt a 40 ember életét kioltó tragédia éjszakáján.

A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt kaphatott lángra a mennyezet szigetelése a szilveszteri mulatságon gyorsan lángba borítva a szórakozóhelyet.

A halottak mellett 116 ember megsérült, közülük 80-an súlyos égési sérüléseket kaptak.

Az ügyészség jelenleg gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői - Jacques és Jessica Moretti - ellen.

Az NZZ szerint a szórakozóhely főbejárat előtti új üvegezett verandájának építésére vonatkozó 2015-ös építési engedélyben utalás van egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzése feltételeként. Moretti azonban a kihallgatás során az ajtót "személyzeti ajtóként" jellemezte - írja az NZZ.

A tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak ezen a - nem vészkijáratként feltüntetett - ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni.

Az NZZ szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be.

A tűzvészt követően Nicolas Féroud polgármester közölte, hogy a bárnak két vészkijárata is volt, ahogy az előírás az engedélyezett 100 vendég számára a bár földszinten és alagsorban lévő helyiségeihez. A nyugati oldalon lévő ajtó egy harmadik kijáratot jelenthetett volna. Máig nem tudni azok pontos számát, akik a tragédia idején a bárban tartózkodtak.

