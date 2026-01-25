ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kijevi metróállomáson keresnek menedéket emberek egy hajnali orosz légitámadás alatt, 2026. január 24-én. Ukrán források szerint egy ember életét vesztette, négy megsebesült.
Nyitókép: Danilo Antonjuk

Kijev vacog, az oroszok nem kegyelmeznek

Infostart / MTI

Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben az orosz légicsapások nyomán.

Az ukrán légierő vasárnapi közlése szerint az orosz hadsereg 102 harci drónnal és két Iszkander típusú ballisztikus rakétával támadta a fővárost, amelynek tíz különböző pontjáról számoltak be becsapódásokról. A kijevi hadvezetés állítása szerint 87 drónt sikerült lelőni.

A téli fagyos viszonyok között 1676 épülettömbben továbbra sincs fűtés, miután szombaton a korábbi támadások nyomán mintegy

6000 épülettömbben szakadt meg a távhőszolgáltatás

- ismertette a helyzetet Vitalij Klicsko polgármester. Éjszaka a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt Kijevben.

Kijev, 2026. január 25. A katasztrófaelhárítás által a környezõ házak lakói számára felállított sátrak Kijevben 2026. január 25-én. A sátrakban melegedni és aludni is tudnak az emberek, mert az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások áramkimaradásokat okoznak az ukrán fõvárosban. MTI/AP/Dan Basakov
Kijev, 2026. január 25. A katasztrófaelhárítás által a környezõ házak lakói számára felállított sátrak Kijevben 2026. január 25-én. A sátrakban melegedni és aludni is tudnak az emberek, mert az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások áramkimaradásokat okoznak az ukrán fõvárosban. MTI/AP/Dan Basakov

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban felszólította hazája szövetségeseit, hogy nyújtsanak további támogatást légvédelmi eszközök formájában. "Minden nap szükség van rakétákra a légvédelmi rendszerekhez" - jelentette ki a litván fővárosba tett látogatásán. Mint mondta, a kijevi vezetés továbbra is együtt dolgozik az Egyesült Államokkal és európai partnereivel az ukrán légtér jobb védelmének biztosítása érdekében.

"Csak a héten az oroszok több mint 1700 harci drónt, 1380 irányított légibombát és 69 darab különböző típusú rakétát lőttek ki" - mondta az ukrán vezető, aki Vilniusban a cári Orosz Birodalom elleni 1863-as felkelésnek a megemlékezésén vesz részt.

Kezdőlap    Külföld    Kijev vacog, az oroszok nem kegyelmeznek

kijev

rakéta

fűtés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs

Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs
Eltiltása után tavasszal visszatérhet a párbajtőrvívó Kun Anna. A versenyző két éve a holléti nyilvántartása miatt kapott büntetést, így hiába lett volna éremesélyes, lemaradt a párizsi olimpiáról. Boczkó Gábor szövetségi kapitány szerint a magyar csapatban is komoly szerepe lehet, és a kvótaszerzést is segítheti a 2028-as Los Angeles-i játékokra.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Az Airbus vezérigazgatója szerint a vállalatnak gyorsan alkalmazkodnia kell az erősödő geopolitikai kockázatokhoz, miután az amerikai protekcionizmus és az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek tavaly jelentős logisztikai és pénzügyi károkat okoztak a cégnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszélyre figyelmeztetnek az időjósok: erre kell figyelni majd a hét első napján

Súlyos veszélyre figyelmeztetnek az időjósok: erre kell figyelni majd a hét első napján

Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Officials to give updates following shooting of Minneapolis man by federal agents

Officials to give updates following shooting of Minneapolis man by federal agents

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 20:00
Öt nap káosz jön Belgiumban
2026. január 25. 19:29
Zárva volt a vészkijárat Svájcban
×
×
×
×