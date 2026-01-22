Ötven százalék különbség van a két nagy párt szavazóinak értékelése között

Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója az InfoRádióban elmondta, az egymást követő világválságok és a jelenlegi magyar gazdasági helyzet nyomot hagytak a választókban.

Aktuális kutatásukban egy egyszerű kérdést tettek fel a válaszadóknak: „rosszabbul élünk-e, mint négy éve?”. A megkérdezettek az egyetért/nem ért egyet opciókból választhattak. A válaszadók 69 százaléka szerint rosszabbul élünk, mint négy évvel ezelőtt. A Tisza-szavazók 92 százaléka értett egyet a kérdéssel, a többi ellenzéki párt szimpatizánsainak 80 százaléka, a bizonytalanok is hasonlóan gondolkoztak. A Fidesz-KDNP szavazóknál pedig 38 százalékos volt az „egyetért” válaszok aránya.

2022 januárja, az összehasonlítási alap ráadásul még a Covid idejébe esett, bár az orosz-ukrán háború kitörése akkor még odébb volt

– tette hozzá a kutató.

Emlékeztetett, a szlogen, amelyre a kérdés rímel, egy 2006-os Fidesz-kampány mottója volt. Abban az értelemben véve nem volt eredményes, hogy végül szocialista kormány alakult ismét – jegyezte meg. Véleményük szerint a választók érzékelése nem találkozott a Fidesz által kommunikálni próbált képpel, bár a szocialista kormányok sem kommunikáltak „elég transzparensen” az ország valós állapotáról.

A jelenlegi helyzetkép azt mutatja, hogy sikerkommunikációval jóval nehezebb lesz kampányolni. A másik opció egy „megfélemlítés alapú” kampányolás, mint ahogyan például 2022-ben a háború kérdésében volt. A bizonytalanokat egy negatív kampánnyal jobban el tudja érni a Fidesz, mint egy sikerkampánnyal – tette hozzá Schlanger Márton.