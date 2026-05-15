2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Drón ölt meg egy világutazót és sebesítette meg a zaporizzsjai atomerőmű alkalmazottait

Infostart / MTI

Megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján csütörtök este. Ukrán dróntalálat ölte meg Szasa Kony világutazót, aki gyalog indult el Brazíliába.

A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását.

Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt.

Ezt megelőzően Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője közölte, hogy az erőművel szomszédos Enerhodarnál életét vesztette az orosz nemzeti gárda egy tisztje a város környéki ellenőrzőpontok ellen csütörtökön végrehajtott ukrán dróncsapásokban. Lihacsov szerint a fegyvernyugvás lejártát követően az ukrán támadások intenzitása hirtelen felerősödött. Hozzátette, hogy a város szociális infrastruktúrája is a csapások célpontjává vált, aminek következtében civilek is megsérültek.

A RIA Novosztyi hírügynökség a helyi rendőrségre hivatkozva azt jelentette, hogy

a brjanszki régióban ukrán dróntalálat ölte meg Szasa Kony világutazót, aki gyalog indult el Brazíliába.

Makszim Puhov enerhodari polgármester bejelentette, hogy egy, a városháza mellett becsapódott drón könnyebb sérüléseket okozott az önkormányzat egyik alkalmazottjának.

A Belgorod megyei Golovcsino községben csütörtök este egy férfi életét vesztette, egy másik pedig megsebesült egy lakóházat ért dróntalálat következtében. Bersakovo faluban két férfinak okozott sérüléseket egy pilóta nélküli repülőszerkezet.

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt.

Ezen múlhatnak a nyári utazások: hiába nyugodtak a légitársaságok, durva válság fenyeget

Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt.

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

