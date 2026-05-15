Most ér véget Németh Krisztián hosszú karrierje – sport a tévében

M4 Sport
12.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 3. szakasz
17.45: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Kazincbarcika
20.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-MTK Budapest
Sport 1
15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Sport 2
16.15: Jégkorong, világbajnokság, Kanada-Svédország, Fribourg
16.15: Jégkorong, világbajnokság, Egyesült Államok-Svájc, Zürich
Eurosport 1
10.30: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 7. szakasz
Spíler 1
20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Liverpool
Arena 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, rájátszás, visszavágó, Notts County-Chesterfield
Match 4
20.45: Labdarúgás, skót másodosztály, rájátszás, visszavágó, Partick-Dunfermline