2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Németh Krisztián, az MTK játékosa (k) ünnepli gólját a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott MTK Budapest - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Hidegkuti Nándor Stadionban 2024. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Most ér véget Németh Krisztián hosszú karrierje – sport a tévében

Infostart / MTI

A korábban a válogatottban is számítsba vett, még régebben U20-as vb-bronzérmes támadó Felcsúton léphet pályára az MTK mezében. Utolsó profi meccse 21 szezon után. Egykori klubja, a Liverpool, amelyben Szoboszlai Dominik manapság vezéregyéniség, az Aston Villa vendégeként szerepel este. A két meccs közül viszont választaniuk kell a tévénézőknek.

M4 Sport

12.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 3. szakasz

17.45: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Kazincbarcika

20.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-MTK Budapest

Sport 1

15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Sport 2

16.15: Jégkorong, világbajnokság, Kanada-Svédország, Fribourg

16.15: Jégkorong, világbajnokság, Egyesült Államok-Svájc, Zürich

Eurosport 1

10.30: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 7. szakasz

Spíler 1

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Liverpool

Arena 4

21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, rájátszás, visszavágó, Notts County-Chesterfield

Match 4

20.45: Labdarúgás, skót másodosztály, rájátszás, visszavágó, Partick-Dunfermline

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt
„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. Cikkünk frissül.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

Nem kegyelmezett a FEB az Újpestnek és a Fradinak: pénzbüntetést, szektorbezárást értek a rigmusok

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest-Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

